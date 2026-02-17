Chivas, a romper su propio récord de victorias consecutivas

El inicio perfecto del Rebaño Sagrado es el reflejo del trabajo que ha hecho Gabriel Milito desde su llegada y que empezó a cocinarse desde finales del Apertura 2025.

A pesar de que el final del camino en el torneo no fue el más deseado, eliminados de inmediato por Cruz Azul, la fase regular fue de menos a más en cuanto a funcionamiento y resultados.

En las primeras siete jornadas, los rojiblancos sumaron un solo triunfo: contra San Luis en la jornada 3. Fue a partir del clásico nacional que la suerte le empezó a sonreír al Guadalajara.

Aunque trastabillaron contra Toluca y fueron sorprendidos por Querétaro, el resto fueron cosechas de tres puntos, tres de ellas para cerrar el torneo, por lo que Chivas tiene nueve victorias al hilo en fase regular y 14 en los últimos 16 encuentros en esta etapa.

Sin embargo, si hablamos de un solo torneo, este año en el equipo tapatío está a solo dos victorias de empatar la racha de triunfos más larga del club en torneos cortos, de ocho en el Bicentenario 2010 (coincidentemente también antes de un Mundial), de la mano de José Luis “Güero” Real en el timón.

En aquella ocasión fueron todo sonrisas, hasta que en la novena fecha Jaguares los frenó en seco con una goleada de 4-0 en Chiapas.

A partir de ahí, solo pudieron ganar dos partidos más y terminaron en segundo lugar, detrás de Monterrey con 32 puntos (gracias a las 10 victorias y 2 empates) y diferencia de goles de +7.

La liguilla del Guadalajara fue breve en esa ocasión, al quedar eliminados por Morelia con global de 5-2. Durante la seguidilla de victorias, el Rebaño marcó 19 goles y recibió sólo 6 tantos. En esta ocasión llevan 11 festejos y únicamente 4 anotaciones encajadas.

Volviendo al presente, los siguientes desafíos no serán sencillos para empatar esa marca. Viene una gira por la CDMX ante Cruz Azul, el último verdugo en liguilla, y Toluca, el bicampeón del futbol mexicano.

De igualar la hazaña lograda hace 16 años, la oportunidad de superarla sería en el Clásico Tapatío contra Atlas en el Jalisco.

Las 8 victorias seguidas de las Chivas en 2010

Chivas 3-1 Toluca

Tigres 1-3 Chivas

Chivas 3-1 Estudiantes Tecos

Querétaro 0-2 Chivas

Chivas 2-0 Atlante

Pachuca 0-1 Chivas

Chivas 3-2 Puebla

Chivas 2-0 San Luis

Otros largos inicios positivos en la Liga MX

Los ocho partidos ganados al hilo de los rojiblancos no son la racha más larga de la Liga en torneos cortos. El Cruz Azul de Juan Reynoso en el Guardianes 2021 logró 12 victorias consecutivas, de la 3 a la 14, y solo conoció la derrota en los primeros dos partidos del torneo que cerraron con el título.

León había alcanzado la misma cifra de triunfos dos años antes, en el Clausura 2019 de la mano de Nacho Ambriz, aunque los esmeraldas, líderes de ese torneo, perdieron con Tigres la final.

En el caso del América, en el Apertura 2022 con Fernando “Tano” Ortiz, lograron sumar de a tres en nueve cotejos seguidos, en un calendario ajetreado y cambiante. Si sumamos un empate contra Santos, las Águilas no cayeron en 12 partidos, pero dijeron adiós en semifinales.

Los equipos regios también han registrado buenos momentos. Monterrey en el Apertura 2010 logró 13 jornadas sumando unidades (con 8 triunfos) para finalizar segundos en la tabla y conseguir el trofeo de campeón de la mano de Vucetich. Los Tigres del “Tuca” Ferretti en el Clausura 2013 tuvieron una racha igual en números pero, a pesar de acabar líderes, fueron liquidados en cuartos de final por los Rayados.

