Este martes 17 de febrero de 2026 es un día grande para todos los aficionados del futbol, ya que incluye programación con el himno de Champions pasando el mediodía y algo dentro de la agenda continental en América para la noche.

Si tu plan es ver varios partidos sin pausa, te dejamos el calendario con los principales partidos de la jornada, ordenado por torneo y con horarios y canales de televisión o streaming para verlo EN VIVO.

Partidos HOY martes 17 de febrero de 2026 - UEFA Champions League EN VIVO

Galatasaray vs Juventus | 11:45 | TNT, HBO MAX |

Borussia Dortmund vs Atalanta | 14:00 | FOX One |

Benfica vs Real Madrid | 14:00 | HBO MAX, TNT |

AS Monaco vs PSG | 14:00 | HBO MAX |

Partidos HOY martes 17 de febrero de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Atlético Ottawa vs Nashville SC | 19:00 | FOX One |

Real España vs Los Angeles FC | 21:00 | FOX One |

Partidos HOY martes 17 de febrero de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Carabobo vs Huachipato | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Liverpool FC vs Medellín | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

2 de Mayo vs Sporting Cristal | 18:30 | Disney+ Premium |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

