Miércoles, 10 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Lorena Ochoa ve posible medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

En Los Ángeles 2028, la golfista mexicana podría regresar al país con una presea dorada

Por: SUN .

Lorena Ochoa, la mejor golfista mexicana en la historia, ve una brillante medalla de oro para Los Ángeles 2028. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Lorena Ochoa, la mejor golfista mexicana en la historia, ve una brillante medalla de oro para Los Ángeles 2028. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El golf mexicano vive uno de los mejores momentos en su historia y, en la rama femenil, hay representantes en demasía para soñar con una medalla olímpica en los próximos Juegos.

Lorena Ochoa, la mejor golfista mexicana en la historia, lo tiene claro. En Los Ángeles 2028, la delegación tricolor puede regresar con una presea dorada.

"Tenemos el talento para ganar torneos internacionales, para ganar medallas de oro en los Olímpicos, por supuesto. Si puedes ganar un torneo de la LPGA, como lo ha hecho Gaby López, eso significa que podemos jugar contra las mejores del mundo, que tiene el ranking para hacerlo, y puede competir por una medalla de oro", dijo.

La tapatía destacó los nombres de López, quien presume tres victorias en el máximo circuito; María Fassi, que tiene dos participaciones olímpicas; e Isabella Fierro, la joven golfista que regresará a la LPGA en la temporada 2026.

Lee: ¿Cómo solicitar un crédito de hasta 450 mil pesos para tu negocio en Zapopan?

"Falta un rato para el evento. Lo importante es el camino, la preparación, la mentalidad. Gaby lo tiene todo; Fassi se encuentra en una etapa donde está mucho más tranquila, muy bien preparada; Isabella Fierro vuelve a la LPGA y eso le dará mucho fogueo. Entonces, ya veremos quién nos representa, pero claro que podemos ganar una medalla, por supuesto", concluyó.

En Los Ángeles 2028, el prestigioso Riviera Country Club será el campo donde se lleven a cabo las competencias de golf, ya que para la siguiente edición habrá participación varonil, femenil y mixta. Hasta ahora, López ha participado en tres justas olímpicas, siendo París 2024 su mejor participación, al terminar en el lugar 29.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones