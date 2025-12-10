El golf mexicano vive uno de los mejores momentos en su historia y, en la rama femenil, hay representantes en demasía para soñar con una medalla olímpica en los próximos Juegos.

Lorena Ochoa, la mejor golfista mexicana en la historia, lo tiene claro. En Los Ángeles 2028, la delegación tricolor puede regresar con una presea dorada.

"Tenemos el talento para ganar torneos internacionales, para ganar medallas de oro en los Olímpicos, por supuesto. Si puedes ganar un torneo de la LPGA, como lo ha hecho Gaby López, eso significa que podemos jugar contra las mejores del mundo, que tiene el ranking para hacerlo, y puede competir por una medalla de oro", dijo.

La tapatía destacó los nombres de López, quien presume tres victorias en el máximo circuito; María Fassi, que tiene dos participaciones olímpicas; e Isabella Fierro, la joven golfista que regresará a la LPGA en la temporada 2026.

"Falta un rato para el evento. Lo importante es el camino, la preparación, la mentalidad. Gaby lo tiene todo; Fassi se encuentra en una etapa donde está mucho más tranquila, muy bien preparada; Isabella Fierro vuelve a la LPGA y eso le dará mucho fogueo. Entonces, ya veremos quién nos representa, pero claro que podemos ganar una medalla, por supuesto", concluyó.

En Los Ángeles 2028, el prestigioso Riviera Country Club será el campo donde se lleven a cabo las competencias de golf, ya que para la siguiente edición habrá participación varonil, femenil y mixta. Hasta ahora, López ha participado en tres justas olímpicas, siendo París 2024 su mejor participación, al terminar en el lugar 29.

