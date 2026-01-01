Un nuevo año comenzó y con él llegó la primera victoria de los Charros de Jalisco en 2026. Desde el Estadio Fernando Valenzuela, la novena dirigida por Benjamín Gil impuso sus condiciones en el Juego 1 de la serie del primer playoff ante los Naranjeros de Hermosillo, al llevarse un cerrado triunfo por pizarra de 6-5.

Muy temprano en el encuentro, los Charros fueron víctimas de un viejo conocido. Willie Calhoun sorprendió la serpentina de Luis Iván Rodríguez en la parte baja de la primera entrada para conectar un sencillo productor que mandó a Daniel Johnson a la caja registradora.

A pesar de que a la ofensiva jalisciense le costó superar los lanzamientos de Wilmer Ríos, durante el tercer inning los caporales pudieron darle la vuelta al score con un elevado de out de Michael Wielansky que aprovechó Carlos Mendívil para llegar salvo a home y, posteriormente, Mateo Gil bateó un sólido doble para producir dos rayitas extras que le brindaron confianza a los visitantes.

Aunque el “Shocker” Rodríguez se vio vulnerado de nueva cuenta para el cuarto rollo con un imparable de César Salazar que impulsó a Calhoun a tierra prometida, el nacido en Ocotlán tuvo una labor de seis capítulos completos en los que otorgó un pasaporte y repartió cuatro chocolates.

Jalisco volvió a la carga en el sexto episodio con un sencillo de Wielansky que impulsó a Alex Osuna y Connor Hollis hasta el plato, dando la impresión de que el duelo quedaba bajo control. Sin embargo, desde la lomita apareció Jared Wilson, quien no tuvo la actuación esperada y permitió un cuadrangular de Edson García que, con dos hombres en base, empató la pizarra para Hermosillo.

En uno de los momentos más reñidos del compromiso, Mateo Gil volvió a ser determinante luego de conseguir un sencillo que aprovechó José Juan Aguilar para poner la rayita definitiva para los Charros.

Desde el montículo, la victoria fue para Gerardo Reyes, quien lanzó a lo largo de dos tercios en los que solo toleró dos bases por bolas. Mientras que, Trevor Clifton se apuntó la primera salvada de postemporada para que Jalisco se quedara con la victoria.

Este viernes 2 de enero a las 20:30 horas las acciones continuarán desde el Estadio Fernando Valenzuela. Charros buscará duplicar la ventaja en la serie antes de que se mude para el Panamericano.

