Sergio "Checo" Pérez vive un nuevo capítulo en su carrera dentro de la Fórmula 1 (F1). Tras cerrar su etapa con Red Bull Racing, el piloto tapatío ya trabaja de lleno con el equipo Cadillac, escudería que debutará oficialmente en 2026 con motores Ferrari. Aunque el proyecto aún está en sus primeras fases, el mexicano confía respecto al potencial del conjunto estadounidense.

En entrevista con la agencia Reuters, desde las instalaciones de Cadillac en Silverstone, Checo Pérez aseguró que ve posible volver al podio con su nuevo equipo, a pesar de que la adaptación y el desarrollo del monoplaza serán un desafío importante.

"Sí, lo creo. Realmente lo creo. He estado en el podio con todos los equipos para los que he corrido, excepto con McLaren. Creo que vamos a empezar desde atrás, pero progresivamente avanzaremos. Ese es el objetivo", afirmó el piloto de 35 años, quien suma 39 podios en la máxima categoría.

El mexicano recalcó que lo más importante será que Cadillac logre consolidarse rápidamente como una escudería competitiva, más allá de quién consiga los primeros resultados destacados.

"No importa quién llegue allí, siempre que sea Cadillac", señaló Pérez. "Lo fundamental será la capacidad del equipo para desarrollarse con rapidez y adaptarse al ritmo de la Fórmula 1. Este es un proyecto serio, con recursos reales y con una visión clara de competir al más alto nivel".

¿Cuándo debutará Checo Pérez con Cadillac?

Antes del arranque oficial de la temporada 2026, Checo Pérez realizará una prueba especial en Imola a bordo de un Ferrari SF-23, en lo que representará su primer contacto con la marca italiana desde 2011, cuando perteneció a la academia de jóvenes pilotos de Ferrari.

El nuevo monoplaza de Cadillac, respaldado por General Motors, se encuentra en fase final de construcción y tendrá sus primeras pruebas en enero, en el circuito de Barcelona.

Checo Pérez, quien debutará con su nueva escudería en el Gran Premio de Australia 2026, aseguró que este proyecto representa una oportunidad única para seguir escribiendo historia en el automovilismo mexicano.

"No importa dónde empecemos, sino lo rápido que podamos avanzar. Cadillac viene a hacerlo bien y a ganar", concluyó el tapatío.

