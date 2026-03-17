Checo Pérez revela incómodo momento previo a una carrera de Fórmula 1

El piloto tapatío Sergio Pérez sorprendió al compartir una anécdota poco común dentro del automovilismo: confesó que en una ocasión tuvo que orinar dentro de su monoplaza antes de iniciar una carrera.

Una situación límite en la parrilla

Lejos de lo que muchos podrían imaginar, el episodio no ocurrió mientras competía a toda velocidad en pista. Según explicó el propio Checo, todo sucedió momentos antes del arranque, cuando ya se encontraba colocado en la parrilla de salida y con el tiempo encima.

El piloto detalló que la presión del cronograma y el protocolo previo al inicio —incluyendo el ajuste de cinturones y preparación final del auto— lo obligó a tomar esa decisión incómoda, “y fue antes de que mis mecánicos me abrocharan, así que fue un poco vergonzoso”.

La confesión junto a Valtteri Bottas

Esta revelación se dio en una dinámica compartida con el piloto finlandés Valtteri Bottas, difundida a inicios de 2026, donde ambos intercambiaron experiencias poco conocidas dentro del mundo de la Fórmula 1.

En ese contexto, Pérez aclaró que este tipo de situaciones no son habituales, pese a las condiciones extremas que enfrentan los pilotos.

¿Es común en la Fórmula 1?

El mexicano explicó que, aunque las carreras implican temperaturas elevadas, desgaste físico intenso y largas sesiones dentro del monoplaza, los pilotos no suelen orinar durante la competencia.

Incluso recordó que en eventos como el Gran Premio de Estados Unidos 2021 surgieron especulaciones sobre este tema debido a la deshidratación, pero dejó claro que en su caso fue un hecho aislado.

Un caso excepcional

Finalmente, Checo Pérez subrayó que esa ha sido la única ocasión en su carrera en la que tuvo que recurrir a algo así, y que ocurrió únicamente por la falta de tiempo antes del inicio.

La anécdota, aunque peculiar, deja ver el nivel de exigencia y presión que enfrentan los pilotos incluso antes de que se apague el semáforo.

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