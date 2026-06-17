Horas previas al Gran Premio de Barcelona - Cataluña, Sergio “Checo” Pérez fue entrevistado y se le preguntó respecto a su posición respecto al siguiente partido mundialista de la Selección Mexicana.

¿El piloto tiene planeado visitar GDL?

Frente a su respuesta, la afición mexicana generó esperanzas y duda sobre su posible visita a la ciudad de Guadalajara para poder disfrutar del esperado partido.

“Quiero ir a algún partido (del Mundial 2026) aunque con la temporada europea es complicado. Ahora tengo un compromiso con el equipo (Cadillac), así que parece que no podré lograrlo (ir al México vs Corea del Sur en Guadalajara)“. declaró el piloto mexicano.

A pesar de estos recientes comentarios, los aficionados mexicanos, especialmente los tapatíos no pierden la esperanza de ver a Sergio “Checo” Pérez en la ciudad sede para el partido México frente a Corea del Sur, ya que en esta semana no habrá carreras de la Fórmula 1, sino hasta el fin de semana del 26 al 28 de junio, en Austria, por lo que podría existir una ligera esperanza de verlo en la tribuna.

El piloto mexicano es tapatío

Sergio Pérez nació en Guadalajara, Jalisco el 26 de enero de 1996. Esto lo convierte en uno de los deportistas tapatíos más reconocidos, hoy en día el piloto mexicano pone en alto el nombre de México con su destacada participación en la Fórmula 1 (F1).

“Checo” Pérez se despidió de México a muy corta edad y en su trayectoria por la F1 contrajo matrimonio con su esposa Carola Martínez, también originaria de Guadalajara.

Ambos dieron el “si” el 1 de junio de 2018 en la Parroquia de San Francisco de Asís, una iglesia emblemática de la ciudad.

¿Cuándo tendrá actividad el piloto mexicano en la F1?

El piloto mexicano continuará actividades en la F1 en el Gran Premio de Austria , en Spielberg.

Posteriormente, Sergio “Checo” Pérez y el resto de los pilotos se trasladarán a Reino Unido para correr el Gran Premio de Silverstone y luego el Gran Premio de Bélgica en Lieja, misma que se realizará el mismo día de la gran final de la Copa del Mundo.

NG