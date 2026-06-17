Aguirre destaca el momento de la Hormiga González y la competencia en el ataque del Tri

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, reconoció el mérito de Armando “La Hormiga” González para abrirse paso entre los convocados del combinado nacional, asegurando que sus goles fueron determinantes para ganarse una oportunidad dentro del equipo.

El estratega explicó que el joven atacante logró llamar la atención del cuerpo técnico gracias a su productividad frente al arco y a la evolución que ha mostrado en los últimos meses.

“La Hormiga nos agarró a todos en curva; se subió al camión a base de goles y así se ganó su lugar; es muy joven y tiene muchas ganas de aprender. Y Raúl Jiménez y Guillermo Martínez ya están más que contrastados. Con cualquiera de ellos estoy contento”, reconoció.

Variedad ofensiva y competencia interna

Aguirre también destacó la variedad de perfiles con los que cuenta en la ofensiva, una situación que considera positiva para enfrentar distintos escenarios durante los partidos.

“Estoy muy tranquilo con los cuatro delanteros porque son muy distintos entre sí. Los cuatro han hecho gol conmigo en la selección y nos dan muchísimas opciones. Qué bueno tener cuatro alternativas y no depender de una sola, o de si ese único goleador está bien o mal. Además, lo mejor es que los cuatro se ayudan mucho entre ellos, créemelo”, agregó.

El seleccionador nacional dejó claro que la titularidad en el ataque no está garantizada para nadie y que las decisiones se toman de acuerdo con el rendimiento y las necesidades tácticas de cada encuentro: “Cualquiera puede jugar. No es que sean indescifrables, sino que depende del momento del jugador y del partido”.

Por otra parte, Aguirre reiteró su confianza en Santiago Giménez, quien ha ido recuperando ritmo tras superar una lesión que limitó su actividad durante varios meses.

“Es verdad que uno de ellos (Santiago Giménez) llegó con menos ritmo futbolístico tras su operación, pero lo llamé porque es distinto, creoDOCUM en él y le tengo mucha fe. Le faltaba un puntito físico que ya recuperó, y ya está preparado para tirar desmarques al espacio y jugar a la espalda de los defensas. Tiene un gran juego y muchas virtudes” , concluyó.

NG