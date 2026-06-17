Mundial 2026: Este es el único partido del 18 de junio que va por TV abierta

La actividad de la Copa del Mundo 2026 continúa este jueves 18 de junio con una jornada cargada de emociones, partidos decisivos y selecciones que comienzan a jugarse buena parte de sus aspiraciones rumbo a los dieciseisavos de final. Sin embargo, para los aficionados mexicanos existe una noticia destacada: de los cuatro encuentros programados para este día, únicamente uno podrá verse gratis por televisión abierta.

La segunda fecha de la fase de grupos arranca con duelos correspondientes a los sectores A y B, donde varias selecciones llegan obligadas a sumar después de resultados complicados en su presentación mundialista.

México vs Corea del Sur, el único juego por señal abierta

El encuentro más esperado de la jornada será el que protagonicen México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, donde el conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará mantenerse en la cima del Grupo A.

Además de la importancia deportiva, este partido tiene un atractivo especial para los aficionados, ya que será el único de este jueves que podrá seguirse sin costo a través de televisión abierta en México.

La transmisión estará disponible por Canal 5 y Azteca 7, mientras que quienes prefieran verlo por internet también podrán hacerlo mediante la plataforma ViX Premium.

El duelo está programado para iniciar a las 7:00 de la noche, tiempo del centro de México.

El Tri busca conservar la ventaja de jugar como local

La Selección Mexicana llega a este compromiso con la necesidad de sumar una nueva victoria para acercarse a la clasificación y mantener el liderato de su grupo.

Finalizar en el primer puesto tendría un beneficio importante para el combinado nacional, ya que le permitiría disputar la ronda de dieciseisavos de final en el Estadio Azteca, escenario donde contaría con el respaldo masivo de la afición.

Enfrente estará una selección surcoreana que representa uno de los rivales más exigentes del sector. Encabezados por Son Heung-min y dirigidos por Hong Myung-bo, los asiáticos intentarán dar un golpe de autoridad que cambie el panorama del grupo.

Los otros partidos del día serán exclusivos por streaming

Aunque la jornada incluye otros tres encuentros atractivos, ninguno de ellos será transmitido por televisión abierta en territorio mexicano.

La actividad comenzará a las 10:00 de la mañana con el enfrentamiento entre República Checa y Sudáfrica, dos selecciones que necesitan reaccionar tras debutar con derrota y que prácticamente están obligadas a ganar para seguir aspirando a la siguiente ronda.

Más tarde, a la 1:00 de la tarde, Suiza y Bosnia-Herzegovina medirán fuerzas en un duelo que podría definir al líder provisional del Grupo B, luego de que ambos equipos sumaran un punto en su primer compromiso.

Finalmente, Canadá enfrentará a Qatar a las 4:00 de la tarde en Vancouver. Los anfitriones buscarán aprovechar el apoyo de su público para conseguir una victoria que los acerque a la clasificación, mientras que los cataríes intentarán confirmar las buenas sensaciones que dejaron en su debut.

Todos estos encuentros estarán disponibles exclusivamente mediante el servicio de streaming ViX Premium.

Horarios de los partidos del Mundial 2026 para el 18 de junio

República Checa vs Sudáfrica

Hora: 10:00 am

Sede: Estadio de Atlanta

Transmisión: ViX Premium

Suiza vs Bosnia-Herzegovina

Hora: 1:00 pm

Sede: Estadio de Los Ángeles

Transmisión: ViX Premium

Canadá vs Qatar

Hora: 4:00 pm

Sede: BC Place de Vancouver

Transmisión: ViX Premium

México vs Corea del Sur

Hora: 7:00 pm

Sede: Estadio Guadalajara

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium

Con una jornada que puede comenzar a definir el destino de varios equipos en la Copa del Mundo 2026, todas las miradas estarán puestas en el duelo entre México y Corea del Sur, el único partido del día que llegará a millones de hogares mexicanos mediante televisión abierta.

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