Checo Pérez largará 18 en Mónaco: ¿Qué dijo el piloto de Cadillac?

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez en Montecarlo tendrá un duro reto este domingo, tras clasificar en la posición 18 para el Gran Premio de Mónaco. A bordo de su monoplaza Cadillac, el tapatío reconoció que el equipo alcanzó su límite actual en el exigente circuito urbano de Montecarlo.

Pese a quedar eliminado en la Q1 junto a su compañero Valtteri Bottas, Pérez se mantiene optimista para la carrera: "Creo que hoy sacamos lo máximo de lo que actualmente tenemos. En Mónaco, los pilotos siempre pueden marcar la diferencia, y yo hoy di todo lo que tenía", aseguró el que alguna vez fue subcampeón mundial, dejando la puerta abierta a aprovechar cualquier oportunidad de rebase o estrategia en los pits.

Los retos de Cadillac en el circuito de Montecarlo

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que sale decimoctavo este domingo en la sexta competencia del Mundial de F1 tras la cancelación de las carreras en Arabia Saudita y Bahrein, declaró en el circuito urbano del principado de la Costa Azul que en la calificación sacaron "lo máximo de lo que actualmente" tienen.

"Creo que hoy sacamos lo máximo de lo que actualmente tenemos", manifestó Checo, nacido en Guadalajara, Jalisco, subcampeón mundial hace tres años, y que, tras una temporada alejado de las pistas, retornó en 2026 a la F1.

"Ha estado todo muy apretado y apenas nos faltaron unas centésimas; creo que, de lo contrario, podíamos haber estado ahí", declaró Checo Pérez tras la sesión de clasificación en Mónaco.

El piloto mexicano de Cadillac, ganador de seis Grandes Premios en la F1 —incluido el disputado en las calles de Montecarlo— y poseedor de 39 podios en la máxima categoría del automovilismo, quedó eliminado este sábado en la primera ronda de la clasificación (Q1). Pérez arrancará desde la posición 18 en la parrilla, mientras que su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, partirá dos lugares más atrás.

"En Mónaco, los pilotos siempre pueden marcar la diferencia, y yo hoy di todo lo que tenía. Sabemos que aquí en la carrera puede haber muchas oportunidades, así que ya veremos qué pasa", apuntó el bravo piloto tapatío este sábado tras la calificación más determinante de la temporada. "Mañana vamos a intentar darlo todo, de nuevo", añadió.

¿A qué hora y dónde ver a Checo en el GP de Mónaco 2026?

La emoción de la F1 continúa este fin de semana con una nueva cita en el Circuit de Monaco, donde los aficionados mexicanos estarán atentos a la actuación de Sergio "Checo" Pérez. El piloto tapatío, quien actualmente compite para Cadillac, buscará remontar posiciones para buscar sus primeros puntos de la temporada.

Para seguir todas las acciones en pista y apoyar a Checo Pérez, la carrera se disputará el domingo 7 de junio a las 07:00 horas (tiempo de México) en Montecarlo, Mónaco. La transmisión estará disponible a través de SKY Sports y F1 TV Pro.

*Con información de EFE

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