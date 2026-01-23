Charros vs. Tomateros: fecha y hora del juego 3 de la Serie Final de la LMP

La Serie Final 2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) volverá a enfrentar a dos de los equipos más representativos del béisbol invernal: Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco, quienes se medirán por cuarta vez en una final del circuito. El enfrentamiento, además, se presenta como una reedición inmediata del duelo del año anterior.

Por segundo año consecutivo, ambos equipos disputarán el título de la liga de invierno, en una serie que retoma una rivalidad consolidada a lo largo de la última década y que vuelve a colocar frente a frente a dos organizaciones que ya se conocen a fondo.

Fechas y duración de la Serie Final LMP 2026

La serie comenzó el miércoles 21 de enero de 2026 y, de ser necesario llegar al máximo de juegos, concluirá el jueves 29 de enero. El calendario contempla hasta siete encuentros, con sede alternada entre Culiacán y Jalisco.

Calendario oficial de juegos:

Juego 1 | Tomateros vs Charros | Miércoles 21 de enero | 8:05 pm (tiempo CDMX) [juego pasado]

Juego 2 | Tomateros vs Charros | Jueves 22 de enero | 8:05 pm (tiempo CDMX) [juego pasado]

Juego 3 | Charros vs Tomateros | Sábado 24 de enero | 6:00 pm (tiempo CDMX)

Juego 4 | Charros vs Tomateros | Domingo 25 de enero | 5:00 pm (tiempo CDMX)

Mientras que, en caso de ser necesarios se disputarán:

Juego 5 | Charros vs Tomateros | Lunes 26 de enero | 7:30 pm (tiempo CDMX)

Juego 6 | Tomateros vs Charros | Miércoles 28 de enero | 8:05 pm (tiempo CDMX)

Juego 7 | Tomateros vs Charros | Jueves 29 de enero | 8:05 pm (tiempo CDMX)

Los horarios de los partidos varían de acuerdo con la plaza en la que se disputen. Los encuentros programados en Culiacán tendrán inicio a las 8:05 de la noche, tiempo del centro de México. En tanto, los juegos celebrados en Jalisco comenzarán a las 5:00 pm, 6:00 pm y 7:30 pm, también en horario del centro del país. En cuanto al juego 3 de la Serie Final de la LMP, se tiene programado para el día de mañana sábado 24 de enero a las 6:00pm (tiempo CDMX).

Dónde ver la Serie Final

La transmisión de todos los juegos de la Serie Final estará disponible a través del canal oficial de YouTube de la Liga Mexicana del Pacífico, mediante una suscripción mensual con costo de 149 pesos.

Antecedentes entre Tomateros y Charros en finales

Esta será la cuarta ocasión en que Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco se enfrenten en una Serie Final de la LMP. El primer antecedente se remonta a la temporada 2014-15, cuando Tomateros rompió una sequía de 11 años sin campeonato.

