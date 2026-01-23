Los Charros de Jalisco regresarán al estadio Panamericano con una inmejorable ventaja de 2-0 en la serie final, luego de que este jueves se impusieran 10-6 ante los Tomateros de Culiacán en el segundo juego, disputado en territorio sinaloense. Una vez más la ofensiva albiazul lució, y aunque por momentos el bullpen titubeó, la novena jalisciense supo resolver con temple.

Desde muy temprano, los caporales marcaron el rumbo del encuentro. Charros armó un ataque explosivo en las primeras dos entradas, en las que fabricó ocho anotaciones que silenciaron el estadio y obligó a Tomateros a remar contracorriente prácticamente desde el arranque.

En el segundo inning los hermanos Ornelas se robaron los reflectores, ya que conectaron un cuadrangular cada uno, desatando el vendaval ofensivo. Julián fue quien marcó la diferencia más notoria al disparar un jonrón de tres carreras, que terminó por sentenciar la salida prematura de Luis Cessa, abridor de los guindas, quien apenas pudo trabajar una entrada y un tercio antes de bajar de la lomita.

Sin embargo, no todo fue tranquilidad para Jalisco. Manny Bañuelos, encargado de abrir por Charros, tuvo un inicio titubeante y algunos lanzamientos descontrolados le permitieron a Culiacán timbrar dos veces en la parte baja.

A pesar de ello, el zurdo logró recomponer el camino, asentarse en el montículo y completar cinco episodios de labor, en los que permitió seis imparables, cuatro carreras, otorgó cuatro pasaportes y recetó la misma cantidad de ponches, actuación suficiente para adjudicarse la victoria.

El juego entró entonces en una fase tensa. El bullpen guinda respondió y consiguió maniatar a los bateadores visitantes durante seis entradas consecutivas, mientras que los relevistas de Charros batallaron para contener la reacción local. Jared Wilson y Jesús Cruz fueron los responsables de que Tomateros se acercara al tolerar otras dos anotaciones.

Ya en el último rollo, Anthony Gose subió al montículo en busca de colgar el cero, pero un lanzamiento descontrolado abrió la puerta para que Michael Wielansky anotara, y un sencillo de Mateo Gil impulsó a Julián Ornelas con la carrera que resultó lapidaria. Trevor Clifton fue llamado para ponerle el cerrojo al encuentro y cumplió con la misión al no permitir más daño.

El tercer capítulo de esta serie final se disputará el sábado 24 de enero en el estadio Panamericano de Zapopan, a partir de las 18:00 horas, donde Charros buscará aprovechar el respaldo de su afición para dar otro paso rumbo al título.

Las claves de la victoria