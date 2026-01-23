Los Texas Rangers llegaron a un acuerdo para adquirir al lanzador zurdo All-Star MacKenzie Gore en un canje que involucra a cinco jugadores por uno con los Washington Nationals. A cambio, Washington obtendrá varios prospectos de la organización texana, entre ellos el antesalista de 18 años Gavin Fien, seleccionado en el lugar 12 del draft amateur del año pasado.

Gore, quien tiene dos temporadas más bajo contrato, percibirá cerca de 4.7 millones de dólares en 2026 y apunta a fortalecer la rotación de abridores de los Rangers. Luego de una primera mitad sobresaliente con los Nationals en 2025, el zurdo tuvo una caída notable en la segunda parte del calendario, con una efectividad de 6.75. Cerró la campaña con marca de 5-15, efectividad de 4.17 y 185 ponches en 159⅔entradas repartidas en 30 aperturas. En cuanto a su repertorio, utiliza al menos el 80% de rectas y sliders frente a bateadores zurdos, y combina recta y curva en proporción similar ante derechos, por lo que el desarrollo de un cuarto pitcheo podría resultar determinante.

A lo largo de cuatro temporadas en Grandes Ligas, Gore acumula récord de 26-41 y efectividad de 4.19.

Además de Fien, los Nationals recibirán en la transacción al lanzador derecho Alejandro Rosario, al inicialista Abimelec Ortiz, al campocorto Devin Fitz-Gerald y al jardinero Yeremy Cabrera.