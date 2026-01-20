Charros vs Tomateros, el clásico moderno de la LMP

Para quienes están abiertos a presenciar el nacimiento de una nueva e intensa rivalidad en la Liga Mexicana del Pacífico, el duelo entre Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán se perfila como el clásico moderno del circuito. Al menos en la época reciente, ambos clubes se han encontrado ya en cuatro ocasiones en la Serie Final para definir al campeón , convirtiéndose en el enfrentamiento más repetido de la última década.

Por si fuera poco, la rivalidad entre estas dos novenas no sólo se ha visto reflejada en series por el campeonato, sino también, en batallas campales dentro del terreno de juego que han ocasionado que se vacíen los dogouts en más de una ocasión.

Aunque muchos son renuentes a la idea de crear un nuevo clásico en el béisbol invernal, respetando el que existe entre Tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo, dentro de los Charros sí se considera que hay una enemistad deportiva muy marcada contra los culichis , así lo dijo Luis Iván Rodríguez, pitcher de Jalisco.

“A todo mundo se le quiere ganar, a todo mundo se le juega duro, pero yo creo que Charros sí tiene una rivalidad contra ellos. En todos los campeonatos que ha ganado Charros, la mayoría ha sido contra Culiacán, sólo una fue contra Obregón. Contra Culiacán específicamente tenemos esa rivalidad de competirles al 100%. A todo mundo se le hace, pero por lo que se han vivido en estos años de la franquicia de Charros, sí es muy fuerte esa rivalidad deportiva contra Tomateros.”

“Hay mucha gente que dice que es Naranjeros-Culiacán es el clásico y lo es, por toda la trayectoria en la Liga del Pacífico. Pero, en lo personal, sé que sí va a ser una serie muy competitiva. No solo por lo deportivo, también porque se han vivido de muchas peleas. La verdad es que uno no quiere que pasen (las paleas) por el bien de los equipos porque de ahí pueden surgir una lesión”, comentó el “Shocker”.

Este miércoles 21 de enero a las 20:30 horas, comenzará otra batalla más. Albiazules y guindas pelearán por el campeonato de la temporada 2025-26 de la LMP, atrayendo la mirada de todos, ya que la Final se repitió por segundo año consecutivo y los Tomateros tendrán la misión de impedir el bicampeonato de los Charros y, además, romper con una sequía de cuatro años sin título.

Mientras que, Jalisco buscará coronar una temporada llena de irregularidades , pero que, pese a la adversidad, supo levantarse. De la mano de Benjamín Gil, los caporales intentarán conseguir el cuarto campeonato en la historia de la franquicia.

La rivalidad entre Jalisco-Culiacán y sus momentos más destacados

Las declaraciones de Benjamín Gil

Con un debut sorprendente en la Liga Mexicana del Pacifico, los Charros de Jalisco, entonces dirigidos por Juan Navarrete, llegaron hasta la final contra Tomateros de Culiacán en la temporada 2014-15. La novena albiazul no pudo contener el poderío guinda y los culichis, bajo el mando de Benjamín Gil, se coronaron por décima ocasión en su historia. Fiel a su estilo, Gil encendió los festejos con un: “¡Nos la … Mochis, nos la … Mexicali, y ahora Guadalajara!”

Venganza inmediata

Para la campaña 2017-18, los Charros al mando de Roberto Vizcarra, se midieron ante un poderoso Culiacán y, en consecuencia, Jalisco llegaba como la víctima. Sin embargo, los caporales fueron contra todo pronóstico y los eliminaron en siete juegos. Aunque, los guindas avanzaron como mejor perdedor y, a la postre, fueron campeones.

Revancha completa

Del 14 al 22 de enero del 2022, se vivieron siete intensos cruces entre Tomateros y Charros para definir al campeón. Por un lado, si Culiacán ganaba, conseguía el tricampeonato, pero Jalisco estaba con el ánimo al tope por la reestructuración en su directiva. Ambas novenas se llevaron al límite y, finalmente, Jalisco se coronó tras vapulear a los culichis 8-1 en el último juego de la serie.

Dominio absoluto

Ahora con Benjamín Gil del lado albiazul, los Charros volvieron a encontrarse con Culiacán en una Final en la temporada 2024-25. La expectativa que envolvía este duelo era alta, ya que Vizcarra también había cambiado de bando. Jalisco se impuso en el sexto juego que se definió en 13 entradas. Por pizarra de 9-6, los jaliscienses conquistaron su tercer título.

Vaciadas las bancas

En una rivalidad tan marcada, los conatos de bronca no se han hecho esperar. Múltiples veces, jugadores de Tomateros y Charros han protagonizado peleas en el campo de juego , ocasionando que se vacíen los dogouts. La más reciente sucedió el 13 de noviembre del 2025, cuando Luis Payán con un lanzamiento a Ramón Ríos, ocasionando que el pelotero guinda corriera directamente hacia el pitcher de Jalisco y provocando una batalla campal que terminó con elementos expulsados, incluyendo los dos manejadores.

Calendario de los primeros cuatro juegos de la Serie Final

Miércoles 21 de enero

Jalisco vs Culiacán | Estadio Tomateros | 20:30 horas

Jueves 22 de enero

Jalisco vs Culiacán | Estadio Tomateros | 20:30 horas

Sábado 24 de enero

Culiacán vs Jalisco | Estadio Panamericano | 18:00 horas

Domingo 25 de enero

Culiacán vs Jalisco | Estadio Panamericano | 17:00 horas

