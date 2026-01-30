El duelo entre Atlas y Mazatlán se disputará este sábado 31 de enero dentro de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto rojinegro buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en zona de liguilla, mientras que los sinaloenses intentan cambiar el rumbo de un torneo que hasta ahora les ha sido adverso. Te contamos a qué hora inicia el partido y dónde podrás verlo EN VIVO.

Atlas vs Mazatlán: Así llegan los equipos a la J4 del Clausura 2026

Atlas arriba a este compromiso con un rendimiento sólido en las primeras fechas del certamen. Los dirigidos por Diego Cocca han mostrado regularidad en resultados y funcionamiento, lo que les ha permitido sumar seis puntos de nueve posibles y colocarse dentro de los primeros cinco lugares de la clasificación general.

Pese a la derrota sufrida ante Cruz Azul en la segunda jornada, los rojinegros lograron recomponer el camino con una victoria como visitantes frente a Necaxa, resultado que fortaleció su posición en la Tabla General. El encuentro ante Mazatlán representa una oportunidad clara para seguir acumulando puntos y consolidarse en puestos de Liguilla.

El panorama es muy distinto para Mazatlán. Los Cañoneros llegan a la J4 sin unidades, luego de perder los tres partidos disputados en el torneo. Además de los resultados, el equipo ha mostrado dificultades para competir de forma constante, lo que lo mantiene en el fondo de la clasificación y bajo presión temprana.

Dónde ver EN VIVO el partido Atlas vs Mazatlán de la J4 - Liga MX

Este sábado 31 de enero, Atlas recibirá a Mazatlán en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, por la J4 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de televisión por streaming.

Fecha y hora: Sábado 31 de enero, 17:00 horas

Sábado 31 de enero, 17:00 horas Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión: ViX Premium

