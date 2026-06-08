Jonathan dos Santos deja de ser jugador del América

Los días intensos no paran en el América. Esta vez, han anunciado la baja del mediocampista Jonathan dos Santos.

Después de varios meses de incertidumbre, se definió el futuro del histórico futbolista de las Águilas del América , quien ya no tenía contrato con los azulcrema.

Mediante redes sociales, el conjunto de Coapa informó el adiós de otro referente en los últimos años.

"Irmão, Jonathan dos Santos. No nos queda más que agradecerte por todo lo que conseguimos juntos, por siempre dar tu máximo en la cancha y entregarte totalmente con pasión a nuestra playera", publicaron los capitalinos.

Dos Santos llegó en 2022 al América, el equipo de sus amores, como él lo declaró en infinidad de veces . Con los azulcrema conquistó seis títulos: Tres Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup.

"Te vas como Tricampeón e ícono en nuestra historia. Como un Capitán y la viva representación de lo que es ser Águila. Mucho éxito en todos tus futuros proyectos, el América siempre será tu casa", concluye el emotivo mensaje.

En los últimos días, América anunció el conmovedor adiós del técnico brasileño André Jardine y en menos de una semana, oficializó la llegada del estratega uruguayo Guillermo Almada.

Irmão, Jonathan dos Santos.



No nos queda más que agradecerte por todo lo que conseguimos juntos, por siempre dar tu máximo en la cancha y entregarte totalmente con pasión a nuestra playera.



Te vas como Tricampeón e ícono en nuestra historia. Como un Capitán y la viva… pic.twitter.com/hsRAqp7lYW — Club América (@ClubAmerica) June 9, 2026

SV