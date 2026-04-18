Charros regresa a casa con triunfo y espectáculo contundentes

El espectáculo volvió a encender al estadio Panamericano, escenario que se vistió de gala para recibir el arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. La espera terminó para la afición, que volvió a llenar las gradas con entusiasmo para presenciar el debut de los Charros de Jalisco, quienes no defraudaron y firmaron una actuación contundente al imponerse 9-0 a los Acereros de Monclova.

La noche estuvo envuelta en un ambiente de fiesta desde mucho antes del primer lanzamiento. La ceremonia inaugural ofreció un espectáculo a la altura de la ocasión, con un despliegue de fuegos pirotécnicos que iluminó el cielo de Zapopan y provocó la admiración de los miles de asistentes.

Además, un emotivo video proyectado en las pantallas del inmueble hizo recordar los momentos más gloriosos conseguidos recientemente por la novena jalisciense con los campeonatos obtenidos hace apenas unos meses.

Como parte de esta celebración, Los Cadetes de Linares se encargaron de poner aún más ambiente con un mini concierto previo al juego. Temas como "No hay novedad" y "El Palomito" fueron coreados por el público, que disfrutó de una velada especial que combinó música, espectáculo y beisbol.

En el terreno de juego, los Charros impusieron sus condiciones con certeza. La ofensiva fue contundente y construyó una ventaja que fue imposible de remontar. El dominio fue total, tanto en el bateo como en el pitcheo.

La gran figura del compromiso fue Zac Grotz, quien se adjudicó la victoria tras una apertura sólida y efectiva. El lanzador trabajó durante cinco entradas, en las que permitió únicamente dos imparables y recetó cinco ponches, controlando en todo momento a la ofensiva rival.

De esta manera, Jalisco no solo consiguió un inicio positivo en la campaña, sino también un reencuentro especial con su afición, misma que mantiene la esperanza de ver a su equipo ganar la única competencia que les queda pendiente.

