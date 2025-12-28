Liga MX: Estas son las cinco mejores contrataciones para el Clausura 2026

El viernes 9 de enero arrancará el torneo Clausura 2026 con tres partidos que prometen intensidad: Tijuana vs. América, Atlas vs. Puebla y Mazatlán FC vs FC Juárez serán los encargados de abrir el telón; los tres duelos se jugarán a la misma hora. Al siguiente día, el Toluca saldrá a defender su corona como monarca del futbol mexicano frente al Monterrey, y las Chivas recibirán al Pachuca.

Mientras el certamen inicia, los 18 clubes se están preparando para llegar de la mejor manera posible.

Con llegadas, salidas, pretemporadas y partidos amistosos, cada uno de los equipos mexicanos está trabajando para tener una digna actuación en el Clausura 2026.

En la semana previa al arranque del torneo, varias escuadras tendrán participación para afinar los últimos detalles.

Los conjuntos de Primera División sostendrán encuentros con los de Liga de Expansión MX, con el propósito de disputar sus respectivas Ligas con el nivel adecuado.

Además, las directivas trabajan para reforzar las plantillas de sus directores técnicos de la mejor forma.

Hasta el momento, la mayoría de los clubes han anunciado incorporaciones de cara al próximo torneo, aunque todavía hay algunos que no lo hacen como el América, el Pachuca, los Tigres, el Tijuana y el Toluca.

Chivas, el León, el Monterey y los Pumas son los equipos que mejor se han reforzado.

Díber Cambindo - León

El centrodelantero colombiano, de 29 años, fue contratado por La Fiera, a petición de Ignacio Ambriz. Hace apenas tres torneos fue campeón de goleo con el Necaxa al haber convertido ocho anotaciones. O' Rei Cambindo marcó seis en el pasado torneo y dio dos asistencias. Vivirá su tercera experiencia con un equipo de la Liga MX tras Cruz Azul y los Rayos.

Daniel Aceves - Monterrey

El lateral izquierdo mexicano se despidió del Pachuca, luego de ocho años en la institución, para llegar a los Rayados. Con 24 años, el canterano de los Tuzos sigue siendo uno de los jugadores que más prometen para el futuro. Ya ha representado a la Selección Mexicana en los procesos Sub-17, Sub-18 y Sub-21.

Ángel Sepúlveda - Chivas

El centrodelantero mexicano regresa al Rebaño para vivir una segunda etapa, tras siete años de una primera que tuvo. "El Cuate" llegó procedente del Cruz Azul, donde tuvo un segundo aire, a sus 34 años. Su incorporación generará competencia interna, sobre todo para que Armando González se mantenga en el mismo ritmo goleador del torneo pasado.

Juninho Vieira - Pumas

El atacante brasileño jugó en el Flamengo que conquistó la Copa Libertadores y que acaba de competir en la Copa Intercontinental de la FIFA. El originario de Minas Gerais tiene 29 años y puede jugar por ambos extremos y como centrodelantero. Es un futbolista de buen físico, con explosividad, regate y, a pesar de que no tiene tanto gol, suele ser gran definidor.

Brian Gutiérrez - Chivas

El volante mexicoestadounidense se formó en las categorías inferiores del Chicago Fire y es considerado una promesa. Apenas tiene 22 años, pero ya ha representado a la Selección de Estados Unidos. Además, cumplió los procesos formativos de la Sub-16, Sub-20 y Sub-23. Llega para fortalecer el centro del campo del Rebaño.