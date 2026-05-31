Charros deja escapar la barrida en Torreón

Los Charros de Jalisco no pudieron completar la barrida sobre los Algodoneros de Unión Laguna y terminaron cayendo por pizarra de 9-3 en el tercer y último encuentro de la serie que se llevó a cabo en el Estadio Revolución.

La novena jalisciense comenzó con buenas sensaciones al tomar la ventaja en la parte inicial del juego . Un elevado de sacrificio de Jared Walsh permitió que Allen Córdoba cruzara el plato para colocar el 1-0 momentáneo. Sin embargo, el panorama cambió rápidamente debido a una complicada actuación del cuerpo de pitcheo albiazul.

El abridor Zach Plesac vivió una de sus aperturas más amargas de la temporada. A lo largo de seis entradas de labor, el derecho recibió siete imparables y siete carreras, además de recetar tres ponches. La ofensiva lagunera encontró la fórmula para descifrar sus lanzamientos y castigó constantemente sus envíos para ampliar la ventaja.

Pese al panorama tan complejo, los Charros intentaron reaccionar en el sexto capítulo. Kyle Garlick produjo una carrera con elevado de sacrificio, mientras que Michael Wielansky conectó un rodado que permitió la anotación de Josh Fuentes, acercando a los visitantes en la pizarra. No obstante, el despertar ofensivo resultó insuficiente para poner en aprietos a los locales.

Los Algodoneros sentenciaron el encuentro en la recta final . Con Rafael Córdova en la lomita, Alberth Martínez y Dean Nevárez conectaron imparables productores que agrandaron la diferencia y terminaron por asegurar el triunfo de Unión Laguna, evitando así una dolorosa barrida frente a su afición.

A pesar del tropiezo, Charros mantiene una buena inercia tras haber asegurado la serie en los primeros dos compromisos. Ahora, el conjunto jalisciense deberá cambiar rápidamente la página, ya que el próximo martes iniciará una nueva gira cuando visite a los Toros de Tijuana, en un duelo programado para las 21:35 horas (tiempo del centro de México).

SV