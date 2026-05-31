Tigres confirma grave lesión de Marcelo Flores; se pierde el Mundial con Canadá

El conjunto de Tigres confirmó este domingo que Marcelo Flores sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas y que lo dejará fuera de la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Canadá.

El club dio a conocer el diagnóstico a través de un comunicado oficial , en el que informó que el futbolista será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días para iniciar posteriormente su proceso de rehabilitación.

“Informamos a nuestra afición que Marcelo Flores sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será operado en los próximos días”, explicó el club en un comunicado.

La lesión representa un duro golpe tanto para Tigres como para la Selección de Canadá, que contaba con Flores como una de sus opciones de cara a la justa mundialista. A sus 22 años, el mediocampista atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera, al enfrentar una recuperación que podría extenderse por varios meses.

De igual manera, el futbolista emitió un mensaje a través de sus redes sociales , donde confirmó la gravedad de la lesión y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

“Perdón por no contestar a nadie todavía. Son tiempos muy difíciles. Perdí mi ACL (ligamento cruzado anterior). Solo quería agradecerles a todos por sus mensajes. No he estado usando el celular ni he revisado los mensajes, pero prometo responderles a todos. Aprecio mucho su preocupación. Volveré más fuerte”, reveló.

Tras conocerse la noticia, aficionados, compañeros y diversas figuras del fútbol expresaron mensajes de apoyo para el jugador, deseándole una pronta recuperación y un regreso exitoso a las canchas.

Marcelo Flores comenzará ahora una nueva etapa enfocada en su rehabilitación, con el objetivo de volver a la actividad profesional una vez completado su proceso médico y físico.

SV