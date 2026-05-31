A través de un video de aproximadamente cinco minutos la Selección Mexicana dio a conocer a los 26 jugadores que están listos para representar a México en el Mundial de la FIFA 2026. El equipo nacional utilizó una de las voces más reconocidas a nivel nacional e internacional para anunciar a los futbolistas que fueron elegidos por Javier Aguirre y su cuerpo técnico para representar a la nación en la justa deportiva.

El video demuestra distintos aspectos que representan el folklore mexicano, desde niños jugando futbol acomodando 2 mochilas como poste de portería hasta el comercio ambulante. También se representó la unión entre la religiosidad y el futbol, al mostrar a niños persignándose antes de iniciar el juego y cobrar un penal.

Así como la gallardía que mostraron los mexicanos durante el terremoto que devastó gran parte de de la Ciudad de México en 1985. El cual queda marcado como el evento que sirvió para la reconstrucción de la capital del país para recibir a la Copa del Mundo de 1986.

¿Quién narra el video?

Gracias al uso de la Inteligencia Artificial, la voz de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” fue la encargada de narrar el video de la selección.

La voz del creador de los personajes emblemáticos mexicanos, El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, acompañó la revelación de los futbolistas que representarán a México en el mundial, el cual se se celebrará en territorio nacional, Estados Unidos y Canadá.

La convocatoria confirma la presencia de figuras como Guillermo Ochoa, quien disputará su sexta Copa del Mundo, además de jugadores como Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Julián Quiñones.

México inaugurará el Mundial 2026 el próximo 11 de junio como anfitrión cuando reciba a la selección de Sudáfrica en el estadio Banorte, inmueble que ha sido sede de tres copas del mundo en su historia, con la misión de realizar un buen mundial frente a su afición.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico ���� pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

NG