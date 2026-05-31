México anuncia su lista para el Mundial 2026; estos son los 26 convocados de Javier Aguirre

La ilusión de todo un país ya tiene nombres y apellidos. La Selección Mexicana dio a conocer la lista definitiva de los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo de 2026, una convocatoria que marca el inicio de uno de los capítulos más importantes en la historia reciente del Tricolor.

La Federación Mexicana de Futbol presentó el listado mediante un emotivo video que rápidamente conectó con la afición . La producción resaltó el orgullo de vestir la camiseta nacional y la responsabilidad de representar a millones de mexicanos en un Mundial que tendrá como escenario principal al propio país.

Con imágenes cargadas de identidad, pasión y esperanza, el material recordó que portar los colores nacionales trasciende lo deportivo y simboliza la oportunidad de cumplir el sueño de toda una nación.

La convocatoria pone fin a meses de análisis y seguimiento por parte del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, quien desde septiembre de 2024 evaluó a más de 70 futbolistas durante su tercera etapa al frente del combinado nacional. Tras una intensa concentración y varias semanas de observación, el estratega definió a los 26 jugadores que buscarán hacer historia en la máxima justa del futbol.

El plantel está conformado por 13 futbolistas que militan en Europa, 12 elementos de la Liga MX y un jugador procedente de la liga saudí. Además, la lista destaca por la presencia de 14 jugadores que disputarán su primera Copa del Mundo.

Entre los referentes sobresalen Guillermo Ochoa, quien disputará su sexta Copa del Mundo, así como Raúl Jiménez, que llegará a su cuarta participación mundialista, y Jesús Gallardo, quien sumará su tercera experiencia en el torneo.

Otro aspecto destacado de la convocatoria es el aporte de las Chivas , que se convirtió en el club con más representantes dentro de la lista definitiva al aportar cinco futbolistas al equipo nacional.

Con el grupo ya definido, México afrontará su último partido de preparación frente a Serbia en el Estadio Nemesio Díez, un compromiso que servirá para afinar detalles antes del debut mundialista programado para el 11 de junio.

La Copa del Mundo de 2026 tendrá un significado especial para el país, ya que México se convertirá en el primero en albergar tres ediciones del torneo , después de haber sido sede en 1970 y 1986. Ahora, los 26 elegidos tendrán la misión de representar al país ante el mundo y escribir una nueva página en la historia del futbol mexicano.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico ���� pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Ellos son los 26 jugadores convocados por la Selección Mexicana de Futbol para disputar el Mundial 2026

Porteros

Carlos Acevedo (Santos)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Raúl Rangel (Chivas)

Defensas

Israel Reyes (América)

Jorge Sánchez (PAOK)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Johan Vásquez (Genoa)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas

Luis Romo (Chivas)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Álvaro Fidalgo (Betis)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Erik Lira (Cruz Azul)

Gilberto Mora (Xolos)

Delanteros

César Huerta (Anderlecht)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Alexis Vega (Toluca)

Julián Quiñones (Al-Qadisiya)

Armando González (Chivas)

Raúl Jiménez (Fulham)

Santiago Giménez (Milan)

Roberto Alvarado (Chivas)

Guillermo Martínez (Pumas)

Los partidos de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana será la encargada de disputar el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, cuando enfrente a Sudáfrica en el Estadio Azteca. El equipo dirigido por Javier Aguirre quedó ubicado en el Grupo A y buscará avanzar a la siguiente ronda ante rivales de distintos estilos y exigencias .

El Tricolor disputará dos de sus encuentros de la fase de grupos en el Estadio Azteca y uno más en Guadalajara. Estos son los compromisos programados para la primera ronda del torneo:

México vs Sudáfrica

Fecha: jueves 11 de junio

Estadio: Azteca

Hora: 13:00 horas

México vs Corea del Sur

Fecha: jueves 18 de junio

Estadio: Guadalajara

Hora: 19:00 horas

México vs Chequia

Fecha: miércoles 24 de junio

Estadio: Azteca

Hora: 19:00 horas

Con estos tres compromisos, México buscará asegurar su clasificación a los octavos de final en una Copa del Mundo en la que tendrá la ventaja de jugar como anfitrión ante su afición.

SV