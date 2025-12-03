Miércoles, 03 de Diciembre 2025

Deportes | Programación

Futbol hoy 3 de diciembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol este miércoles 3 de diciembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy miércoles 3 de diciembre de 2025 – Liga MX EN VIVO

  • Cruz Azul vs Tigres | 19:00 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5, aztecadeportes.com, Azteca 7 |
  • Monterrey vs Toluca | 21:10 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5, aztecadeportes.com, Azteca 7 |

Partidos hoy miércoles 3 de diciembre de 2025 – La Liga EN VIVO

  • Athletic Club vs Real Madrid | 12:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy miércoles 3 de diciembre de 2025 – Premier League EN VIVO

  • Arsenal vs Brentford | 13:30 horas | HBO MAX |
  • Brighton vs Aston Villa | 13:30 horas | FOX One, FOX |
  • Burnley vs Crystal Palace | 13:30 horas | FOX One, Tubi |
  • Wolverhampton vs Nottingham Forest | 13:30 horas | HBO MAX |
  • Liverpool vs Sunderland | 14:15 horas | TNT Sports, HBO MAX, TNT |
  • Leeds United vs Chelsea | 14:15 horas | FOX One |

Partidos hoy miércoles 3 de diciembre de 2025 – Copa de Alemania EN VIVO

  • Freiburg vs Darmstadt 98 | 11:00 horas | Disney+ Premium |
  • VfL Bochum vs Stuttgart | 11:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Hamburger SV vs Holstein Kiel | 13:45 horas | Disney+ Premium |
  • FC Union Berlin vs FC Bayern | 13:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy miércoles 3 de diciembre de 2025 – Copa del Rey EN VIVO

  • CA Antoniano vs Villarreal | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy miércoles 3 de diciembre de 2025 – Coppa Italia EN VIVO

  • Atalanta vs Genoa | 08:00 horas | FOX One |
  • Napoli vs Cagliari | 11:00 horas | FOX One, FOX |
  • Inter Milan vs Venezia FC | 14:00 horas | FOX One |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

