Los vigentes monarcas de la Liga Mexicana del Pacífico atraviesan un momento crítico. Los Charros de Jalisco han tenido un inicio titubeante en esta segunda vuelta, en la que únicamente han podido ganar una de las cuatro series disputadas. Si desean evitar quedar fuera de los playoffs de la temporada 2025-26, estarán obligados a recomponer el rumbo cuanto antes.

El objetivo de los caporales para esta campaña era claro: defender el título y buscar el bicampeonato. No obstante, el camino hacia ese inédito e histórico logro se ha ido complicando. De pelear en los primeros puestos de la clasificación durante la primera mitad, ahora han pasado a luchar por no rezagarse en las posiciones que los dejarían fuera de la postemporada.

Actualmente, la novena comandada por Benjamín Gil se encuentra en el séptimo sitio del standing general con récord de 25-22, sólo por arriba de Algodoneros de Guasave, Venados de Mazatlán y Tucson Baseball Team, mismo que es sotanero de la competencia.

En la segunda vuelta, Jalisco únicamente ha podido quedarse con la serie frente a los Venados, equipo que ocupa el penúltimo lugar del standing. En contraste, cuando ha enfrentado a novenas mejor posicionadas como Águilas de Mexicali, Jaguares de Nayarit y Naranjeros de Hermosillo, apenas ha logrado rescatar dos triunfos entre todas sus confrontaciones. La situación se agrava considerando que los tapatíos fueron barridos por la escuadra nayarita por segunda ocasión en la temporada.

Charros, depende de sí mismo

Para clasificarse para los play-offs, Charros sólo necesita mantener un equilibrio entre sus derrotas y victorias, considerando que sus seguidores más cercanos —que son Guasave y Mazatlán— tienen marca negativa de 18-29 y 17-30, por lo que Jalisco depende de sí mismo para conseguir su pase a la siguiente ronda.

Al rol regular únicamente le quedan siete series por jugarse y los rivales para los Charros serán Yaquis de Obregón, Cañeros de Los Mochis, Tomateros de Culiacán, Tucson, Nayarit, Algodoneros y Mexicali.

Para la serie ante Obregón que se llevará a cabo en el Estadio Panamericano del 9 al 11 de diciembre a las 19:30 horas, Jalisco saldrá con una rotación abridora conformada por Luis Iván Rodríguez, Axel Muñoz y Manny Bañuelos.

Poder al bat, vulnerabilidad en el pitcheo

Pese a irse relegando en los puestos del standing, los Charros siguen siendo líderes de bateo con un porcentaje de .282, y es el equipo con más carreras anotadas y hits conectados con 249 y 448, respectivamente.

Dentro del top 10 de bateadores con mejor porcentaje en la temporada, Jalisco presume a tres peloteros, algo que ninguna otra escuadra tiene. Mateo Gil registra un sólido promedio de .322, seguido por Jared Serna con .318.

Por su parte, Bligh Madris, quien batea para .314, también destaca al ubicarse como el segundo mejor productor de carreras en toda la campaña con 37 remolcadas, siendo superado por Harold Ramírez, de los Naranjeros, quien tiene 39.

Sin embargo, en el tema de pitcheo, los Charros también se mantienen con el peor promedio de carreras limpias permitidas con 4.96. Son el segundo conjunto con más anotaciones en contra, acumulando 248, solo por debajo de Tucson que suma 250.

