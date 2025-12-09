El imparable ascenso de Orlando Mantilla

Con apenas 16 años, el halterófilo Orlando Mantilla se perfila para ser uno de los atletas más destacados del deporte jalisciense, y para muestra, el récord continental que estableció en 2025 en el Campeonato Panamericano U15 y Prejuvenil en el que impuso nueva marca de envión al levantar 175 kg y también en el peso total al sumar 315 kg, lo que le permitió colgarse múltiples medallas de oro y proclamarse como el más fuerte de su categoría en América.

En entrevista con EL INFORMADOR, Mantilla reconoció que, a pesar de su corta edad, cuenta con un gran potencial y una mentalidad fuerte que lo han acompañado a evolucionar tanto como atleta como persona. Por lo que el sueño para llegar a Los Ángeles 2028 está más lúcido que nunca y asegura que trabajará arduamente para ser considerado dentro del proceso olímpico.

“Desde que comencé, a la fecha, creo que el 2025 ha sido mi mejor año. He crecido más como atleta y como persona. Además, he ido a más eventos internacionales aquí en la Latinoamérica, he subido más mis marcas, me he esforzado más, he conocido más gente, he tenido más competencia y pues la verdad me gustó este año. Cerré la temporada de gran manera con esta última competencia donde terminé con un nuevo récord continental”.

“Me quedan dos años para dar mi máximo esfuerzo y buscar mi pase a los Juegos Olímpicos, yo quiero ir. El siguiente año comenzaré a incrementar mis marcas que me posicionen dentro del radar, porque consiguiéndolas yo creo que sí puedo ir a Los Ángeles. Lo que viene para el 2026 es ir a competencias internacionales que se me presenten, ya sean Mundiales o Panamericanos. No importa de qué tipo sean, yo quiero ir a cada una de ellas y disfrutarlas”.

Mantenerse como un atleta de alto rendimiento no es una tarea sencilla. Sin embargo, el joven sabe que debe buscar superarse año tras año para consolidarse como uno de los mejores no solo a nivel nacional, sino también mundial.

“Todos los años hay que ser mejor que el anterior. Si considero que este fue mi mejor año, el siguiente, ojalá sea mucho mejor.

No estoy seguro si eso vaya a suceder, nadie sabe, porque a todos los atletas nos pasa que podemos ir hacia arriba y en algún punto caer. Pero, ese es mi objetivo, seguir mejorando hasta ser de los mejores, no solo de México, sino del mundo”.

Orlando Mantilla en 2025

Bronce | 81 kg U17 | Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Juvenil y Junior en Lima

Récord continental en envión con 175 kg y en el total con 315 kg | Campeonato Panamericano U15 y Prejuvenil 2025 San Luis Potosí

Tres medallas de oro | Campeonato Panamericano U15 y Prejuvenil 2025 San Luis Potosí.

Mantilla proyecta un 2026 de mejores marcas, más competencias y mayor proyección internacional. EL INFORMADOR/J. Acosta

Una pasión desconocida

De madre cubana y padre mexicano, Orlando Mantilla creció inmerso en el deporte, pues dentro de su familia todos practicaban alguna disciplina. Probó distintas actividades, pero fue el futbol americano el que primero despertó en él un vínculo especial. Sin embargo, al verse imposibilitado de practicarlo durante la pandemia, su tío lo acercó al levantamiento de pesas, disciplina en la que terminaría por descubrir su verdadera pasión.

“Jugué futbol americano, pero en pandemia no pude seguir practicándolo. Entonces, al ser un niño hiperactivo, sí caí en depresión por no poder salir. Un día, llegó un tío y me llevó a su gimnasio de halterofilia, yo no conocía el deporte. Al principio sólo era para tener condición física y bajar los kilos que había subido. De repente, lo vi levantar las pesas y yo quise replicarlo, cuando lo hice mi tío me dijo: ‘Oye, pues tienes madera para esto’. Me abrí para darle una oportunidad a este deporte, me gustó y ahora es como mi vida”.

Dejar atrás su hogar y la cercanía de sus padres en Puerto Vallarta, renunciar a las salidas con amigos y abrazar una disciplina estricta son solo algunos de los sacrificios que Orlando ha tenido que asumir en el camino para cumplir su meta de convertirse en un atleta de élite.

“Para mí es una felicidad estar donde estoy ahorita por todo lo que he recorrido, el trabajo, las lesiones que he tenido y seguir superándome cada día es un logro. O sea, es un paso más hacia el éxito”, finalizó.