Arne Slot no ha conversado con Mohamed Salah desde la filosa crítica pública del astro de Liverpool al club, aparte de informarle que estaba fuera de la convocatoria para el partido de hoy contra el Inter de Milán.

Salah fue omitido de la lista de 19 jugadores que viajaron a Italia para el partido, a pesar de parecer estar de buen humor durante el último entrenamiento.

“Le informamos que no viajaría con nosotros. Así que esa fue la única comunicación que hubo de nuestra parte hacia él”, dijo el técnico Slot al recibir una ráfaga de preguntas sobre Salah en su conferencia de prensa previa al partido.

Salah arremetió el sábado después de haber sido dejado en el banquillo por tercer partido consecutivo, diciendo que “parece que el club me ha echado a los leones” y que no tiene “ninguna relación” con Slot.

“Esa no es la forma en que me siento, pero él tiene derecho a sentir las cosas como las siente”, explicó el entrenador.

“Así que, hasta cierto punto, fue una sorpresa para mí cuando escuché después del partido que hizo los comentarios que hizo. Pero no es la primera ni la última vez que cuando un jugador no juega dice algo similar a lo que dijo. Pero creo que mi reacción a eso también es clara y es que no está aquí con nosotros”.

