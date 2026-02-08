Charros de Jalisco, temporada histórica y gloria caribeña

Los Charros de Jalisco cerraron una temporada histórica con la Serie del Caribe como cereza del pastel, marcando la etapa más exitosa de la franquicia tapatía.

El 29 de enero de 2025, los caporales levantaron su tercer trofeo de la Liga Mexicana del Pacífico en Culiacán , luego de vencer a los Tomateros en el sexto juego de la Serie de México, un duelo de poder a poder, de toma y daca, que terminó con pizarra de 9-6 después de 13 entradas.

Una serie intensa y que tuvo en el filo del asiento a los aficionados en cada juego, ya que solo el último fue definido por más de una carrera en el marcador y dejó jugadas memorables como la atrapada de Julián Ornelas o ver como MVP a Trevor Clifton.

La celebración tuvo que ser breve, pues a los dos días ya estaban en Mexicali para disputar el certamen caribeño con la misión de conseguir la primera para la organización y la décima de México.

El Round Robin fue todo alegría para los zapopanos, venciendo a los Indios de Mayagüez de Puerto Rico, Cardenales de Lara de Venezuela, Leones del Escogido y Japan Breeze, invitados especiales. En la semifinal le repitieron la dosis a los boricuas y mejoraron lo hecho en Santo Domingo 2022, mas la Final se les negó contra los Leones del Escogido y perdieron 1-0 contra los dominicanos.

Llegó el verano y, con él, una nueva temporada de la Liga Mexicana de Beisbol así como las dudas sobre el rendimiento de los Charros , luego de ni siquiera entrar a la postemporada en su año de retorno a la pelota veraniega del país.

Lograron mejorar su participación del 2024, quedándose con el sexto y último boleto a la postemporada, dentro de la Zona Norte de la LMB, en la serie final de la fase regular contra los Dorados de Chihuahua, pero la postemporada sería una historia diferente.

Llevaron la serie con los Sultanes de Monterrey a siete juegos, donde terminaron blanqueándolos 6-0 para avanzar. Contra los Algodoneros de Unión Laguna también necesitaron del encuentro definitivo. Los regiomontanos tuvieron su oportunidad inmediata de revancha, pero en la Final de Zona fueron despachados en solo cinco juegos.

Tras 54 años, los Charros fueron campeones de zona y el sueño de conseguir los dos títulos de beisbol mexicano en el mismo año seguía vivo, pero se toparon con el poderío de los Diablos Rojos del México, quienes sacaron las escobas en la Serie del Rey para ser bicampeones.

Comenzó octubre y vinieron las expectativas sobre los vigentes monarcas, que mantenían su núcleo de jugadores como los hermanos Ornelas, Gil, Wielansky, “Shocker”, Medrano, Clifton, Reynaldo, Japhet o Hamilton, entre otros.

La primera vuelta de la campaña en el Pacífico fue apretada y los Charros terminaron en cuarto lugar , pero solo dos victorias los separaban del primer peldaño. La segunda vuelta los dejó en el mismo sitio, pero la suma de puntos los mandó al sexto rumbo a la postemporada, pero parece que los Charros de Benjamín Gil tienen un chip que activan para la postemporada.

El 2026 solo invirtió el orden de los rivales, pero fueron los mismos. Los Naranjeros de Hermosillo, quienes habían sido las víctimas en la semifinal anterior, ahora fueron los primeros en caer; los Águilas de Mexicali querían la revancha de la primera ronda en 2025, pero dijeron adiós en cinco juegos.

Y así, tuvimos un nuevo capítulo de la rivalidad entre Jalisco y Culiacán en la LMP, pero ahora no fueron seis juegos, fue una barrida contundente para el bicampeonato con un brillante Julián Ornelas y un destacado Michael Wielansky para el cuarto trofeo en el beisbol invernal, el tercero en cinco años y la motivación para hacer historia en la Serie del Caribe Guadalajara 2026.

Las finales y títulos de los Charros de Jalisco

Liga Mexicana del Pacífico

2014-2015 Perdieron la final vs Tomateros

2018-2019 Ganaron el título vs Yaquis

2021-2022 Ganaron el título vs Tomateros

2024-2025 Ganaron el título vs Tomateros

2025-2026 Ganaron el título vs Tomateros

Liga Mexicana de Beisbol

1967 Ganaron el título vs Broncos de Reynosa

1971 Ganaron el título vs Saraperos

2025 Perdieron la final vs Diablos Rojos

Liga Mexicana de Softbol

2024 Ganaron el título vs Sultanes

Serie del Caribe

2025 Perdieron la final vs Leones del Escogido

2026 Ganaron el título vs México verde/ Tomateros

