La espera terminó para la Fiel. El delantero uruguayo Agustín Rodríguez ya se encuentra en territorio mexicano para presentar los exámenes médicos y físicos de rigor antes de estampar su firma con el Atlas. La directiva tapatía trabajó contra reloj para cerrar el fichaje, pues este lunes representa el límite para el cierre de registros en la Liga MX.

Rodríguez llega con la misión crítica de llenar el vacío que dejó Uros Durdevic. El charrúa de 27 años presume un recorrido importante en Sudamérica, destacando su reciente paso goleador por el Juventud de Las Piedras y experiencias en ligas competitivas como la colombiana (Independiente Santa Fe) y la ecuatoriana (Barcelona SC). Su palmarés se define más por su consistencia individual que por títulos colectivos, consolidándose como un atacante rentable en cada país que visita.

A diferencia del juego más físico de "Djuka", Rodríguez es un "9" con mayor movilidad . Su estilo combina la clásica garra uruguaya con una técnica depurada para definir de primera intención. Es un rematador de área nato, pero con la inteligencia suficiente para asociarse fuera de ella, algo que encaja a la perfección con el sistema de Diego Cocca.

Su adaptación al futbol mexicano debería ser relativamente sencilla debido a su fogueo previo en la altura de Bogotá y Quito, además de compartir el idioma y la intensidad del futbol sudamericano. Si logra conectar rápido con los volantes rojinegros, será la pieza que le devuelva el punch ofensivo que el equipo tanto necesita para mantenerse en la zona alta de la tabla.

SV