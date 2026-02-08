Domingo, 08 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Atlas

Agustín Rodríguez, cerca de ser el heredero del gol rojinegro

El delantero uruguayo ya se encuentra en territorio mexicano para presentar los exámenes médicos y físicos

Por: Javier Robles

Rodríguez será la pieza que le devuelva el punch ofensivo que el equipo tanto necesita para mantenerse en la zona alta de la tabla. IMAGO7.

Rodríguez será la pieza que le devuelva el punch ofensivo que el equipo tanto necesita para mantenerse en la zona alta de la tabla. IMAGO7.

La espera terminó para la Fiel. El delantero uruguayo Agustín Rodríguez ya se encuentra en territorio mexicano para presentar los exámenes médicos y físicos de rigor antes de estampar su firma con el Atlas. La directiva tapatía trabajó contra reloj para cerrar el fichaje, pues este lunes representa el límite para el cierre de registros en la Liga MX.

Rodríguez llega con la misión crítica de llenar el vacío que dejó Uros Durdevic. El charrúa de 27 años presume un recorrido importante en Sudamérica, destacando su reciente paso goleador por el Juventud de Las Piedras y experiencias en ligas competitivas como la colombiana (Independiente Santa Fe) y la ecuatoriana (Barcelona SC). Su palmarés se define más por su consistencia individual que por títulos colectivos, consolidándose como un atacante rentable en cada país que visita.

LEE: Así quedó la tabla general de la Liga MX tras la J5 del Clausura 2026

A diferencia del juego más físico de "Djuka", Rodríguez es un "9" con mayor movilidad. Su estilo combina la clásica garra uruguaya con una técnica depurada para definir de primera intención. Es un rematador de área nato, pero con la inteligencia suficiente para asociarse fuera de ella, algo que encaja a la perfección con el sistema de Diego Cocca.

Su adaptación al futbol mexicano debería ser relativamente sencilla debido a su fogueo previo en la altura de Bogotá y Quito, además de compartir el idioma y la intensidad del futbol sudamericano. Si logra conectar rápido con los volantes rojinegros, será la pieza que le devuelva el punch ofensivo que el equipo tanto necesita para mantenerse en la zona alta de la tabla.

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones