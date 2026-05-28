Charros de Jalisco se suma con actividades en Guadalajara para el Mundial 2026

Guadalajara se prepara para ser una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 y la emoción ya se siente en cada rincón de la Perla Tapatía.

Más allá del futbol, diversos establecimientos y organizaciones buscan ofrecer alternativas para los visitantes, y entre ellos, los Charros de Jalisco alzan la mano para sumarse a la fiesta mundialista .

La organización con los mejores resultados en el beisbol mexicano se convierte en un atractivo adicional, apostando por poner la experiencia de la Charromanía en la mesa para los aficionados al deporte.

Una oportunidad para la afición deportiva

Luis Alberto González , director General de Charros de Jalisco, calificó como una fortuna poder albergar la Copa del Mundo en Guadalajara.

González destacó la oportunidad que representa para la afición deportiva de la ciudad. "Tenemos la fortuna de que en Guadalajara vamos a ser sede de la Copa del Mundo. Yo creo que es un regalo para toda la afición del deporte en Guadalajara y ahora en el mes de junio, pues vamos a estar conviviendo beisbol y futbol", afirmó.

Reconociendo la pasión que genera el futbol en México, también resaltó la calidad del beisbol que se podrá disfrutar, asegurando que los visitantes tendrán actividades adicionales tan atractivas como el Mundial.

Charros como alternativa de entretenimiento

La Directiva de los Charros de Jalisco ha estado en estrecho contacto con la parte organizadora en Guadalajara y con los organismos de turismo a nivel estatal. Su objetivo es posicionarse como una de las alternativas de entretenimiento para los visitantes a partir del próximo 11 de junio.

González mencionó que, dentro del radar de actividades para los turistas, además de visitar lugares emblemáticos como el Pueblo Mágico de Tequila, Tlaquepaque, Tonalá o el Lago de Chapala se encuentra la opción de asistir a los juegos de los Charros .

Para ello, se han realizado ajustes en el calendario de partidos , evitando empalmarse con los juegos principales de futbol, lo que permitirá a los aficionados disfrutar de ambos deportes.

Series vibrantes en el Estadio Panamericano

La semana inaugural del Mundial en Jalisco promete ser vibrante , con los Charros recibiendo dos series de beisbol en el Estadio Panamericano.

Primero, el 9 y 10 de junio, se enfrentarán a los Guerreros de Oaxaca, equipo que lidera la Zona Sur. Posteriormente, del 12 al 14 del mismo mes, se vivirá la repetición de la Serie del Rey , con la visita de los Diablos Rojos de México a tierras tapatías.

Estos encuentros se presentan como un complemento ideal para la cartelera de fiesta en Guadalajara.

González expresó su entusiasmo por estos enfrentamientos: " Los dos finalistas de la Serie del Rey el año pasado . Imagínate nada más ver esa semana. Primero tendremos a Oaxaca, que va primer lugar en la Zona Sur, que está jugando un gran béisbol.

"Es una franquicia histórica en el beisbol mexicano y vienen aquí a jugar tres juegos y después un par de días después tendremos a Diablos Rojos de México, el equipo más popular de México, el equipo contra que nos quedamos con la espinita clavada por la Serie del Rey el año pasado, con sus grandes atractivos porque viene Robinson Cano, de los grandes peloteros de la historia de Latinoamérica que viene a jugar con Diablos contra nosotros".

La Fiebre del Futbol llega al diamante

La fiebre del futbol ha trascendido y ha llegado hasta el diamante. Los Charros de Jalisco, en colaboración con New Era, lanzaron jerseys de la franquicia con un estilo alusivo al balompié, calentando motores para unirse a la celebración.

Estos diseños conmemorativos buscan enlazar ambos deportes y son un tributo al futbol mexicano y a la Selección Nacional.

Además de la indumentaria, la directiva ha trabajado en la organización de los horarios para que el público local y visitante no tenga pretextos para disfrutar de ambas disciplinas.

"La segunda es que aquí en el estadio de Los Charros, con esos ajustes de horarios de nuestros juegos es para que la gente pueda venir al juego de béisbol y también disfrutar el futbol. Se pueden hacer las dos cosas , imagínate qué padrísimo que te pases un par de horas viendo futbol y luego un par de horas viendo beisbol", explicó González.

Estadio Panamericano: Punto de encuentro mundialista

Como parte de esta iniciativa, Charros de Jalisco también abrirá las puertas del Estadio Panamericano antes de sus juegos o incluso en días sin actividad.

Esto permitirá la transmisión de los partidos del Mundial en sus diferentes puntos gastronómicos dentro del inmueble, ampliando así la oferta de opciones para los aficionados al fútbol que busquen un buen momento.

" Hay que recordar que aquí tenemos en el Estadio Panamericano cinco restaurantes o cinco áreas donde tenemos una experiencia especial y en cada uno de esos cinco restaurantes vamos a tener los juegos de futbol también disponibles con entrada libre para que la gente pueda venir a ver los juegos aquí aún sin haber juego de los charros.

"Los días en que hay juegos de futbol importantes, vamos a abrir el estadio para que la gente los pueda venir a ver acá también", concluyó González, demostrando el compromiso de los Charros de Jalisco con la fiesta mundialista en Guadalajara.

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