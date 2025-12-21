Domingo, 21 de Diciembre 2025

Los canales y plataformas donde podrás ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026

Te daremos todos los detalles de los primeros enfrentamientos correspondientes a la Jornada 1 del certamen semestral de la Liga MX

En el Clausura 2026, Toluca tendrá que defender su corona de monarca y buscar el tricampeonato para alcanzar a las Águilas del América. Imago7 / ARCHIVO

Pronto iniciará el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX: el viernes 9 de enero, comenzará el certamen del balompié con tres partidos que prometen estar llenos de emociones y, sobre todo, goles. Aquí te compartimos todos los detalles: horarios, fechas, estadios y transmisiones para ver los partidos EN VIVO. ¡No te lo puedes perder!

La primera jornada del Clausura 2026 tendrá actividad a lo largo del fin de semana, es decir, también el sábado 10 y el domingo 11 de enero habrá juegos.

Detalles del inicio del CL26

El Apertura 2025 llegó a su fin el pasado domingo, con la final de vuelta entre el Toluca y los Tigres en el estadio Nemesio Diez. Los Diablos Rojos se impusieron (9-8) a los felinos en una tanda de penaltis dramática y conquistaron el título del futbol mexicano.

De esta manera, el equipo de Antonio Mohamed ganó el bicampeonato de la Liga MX y se unió a los Pumas, al León, al Atlas y al América como los únicos equipos en conseguirlo.

Ahora, el conjunto escarlata tendrá que defender su corona de monarca en el Clausura 2026 y buscar el tricampeonato para alcanzar a las Águilas como los únicos en la era de los torneos cortos.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Tijuana vs América

  • Fecha: Viernes 9 de enero
  • Hora: 21:00
  • Estadio: Caliente
  • Transmisión: FOX

Atlas vs Puebla

  • Fecha: Viernes 9 de enero
  • Hora: 21:00
  • Estadio: Jalisco
  • Transmisión: TUDN/ViX

Mazatlán FC vs FC Juárez

  • Fecha: Viernes 9 de enero
  • Hora: 21:00
  • Estadio: El Encanto
  • Transmisión: TV Azteca y FOX

Chivas vs Pachuca

  • Fecha: Sábado 10 de enero
  • Hora: 17:00
  • Estadio: Akron
  • Transmisión: Prime Video

León vs Cruz Azul

  • Fecha: Sábado 10 de enero
  • Hora: 19:00
  • Estadio: León
  • Transmisión: FOX

Santos vs Necaxa

  • Fecha: Sábado 10 de enero
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Nuevo Corona
  • Transmisión: TUDN y ViX

Monterrey vs Toluca

  • Fecha: Sábado 10 de enero
  • Hora: 21:00
  • Estadio: BBVA
  • Transmisión: TUDN y ViX

Pumas vs Querétaro

  • Fecha: Domingo 11 de enero
  • Hora: 12:00
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Transmisión: TUDN y ViX

Atlético San Luis vs Tigres

  • Fecha: Domingo 11 de enero
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Alfonso Lastras Ramírez
  • Transmisión: ESPN y Disney+

