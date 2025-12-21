Pronto iniciará el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX: el viernes 9 de enero, comenzará el certamen del balompié con tres partidos que prometen estar llenos de emociones y, sobre todo, goles. Aquí te compartimos todos los detalles: horarios, fechas, estadios y transmisiones para ver los partidos EN VIVO. ¡No te lo puedes perder!La primera jornada del Clausura 2026 tendrá actividad a lo largo del fin de semana, es decir, también el sábado 10 y el domingo 11 de enero habrá juegos.El Apertura 2025 llegó a su fin el pasado domingo, con la final de vuelta entre el Toluca y los Tigres en el estadio Nemesio Diez. Los Diablos Rojos se impusieron (9-8) a los felinos en una tanda de penaltis dramática y conquistaron el título del futbol mexicano.De esta manera, el equipo de Antonio Mohamed ganó el bicampeonato de la Liga MX y se unió a los Pumas, al León, al Atlas y al América como los únicos equipos en conseguirlo.Ahora, el conjunto escarlata tendrá que defender su corona de monarca en el Clausura 2026 y buscar el tricampeonato para alcanzar a las Águilas como los únicos en la era de los torneos cortos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF