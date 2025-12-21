Pronto iniciará el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX : el viernes 9 de enero, comenzará el certamen del balompié con tres partidos que prometen estar llenos de emociones y, sobre todo, goles. Aquí te compartimos todos los detalles: horarios, fechas, estadios y transmisiones para ver los partidos EN VIVO. ¡No te lo puedes perder!

La primera jornada del Clausura 2026 tendrá actividad a lo largo del fin de semana, es decir, también el sábado 10 y el domingo 11 de enero habrá juegos.

Detalles del inicio del CL26

El Apertura 2025 llegó a su fin el pasado domingo, con la final de vuelta entre el Toluca y los Tigres en el estadio Nemesio Diez. Los Diablos Rojos se impusieron (9-8) a los felinos en una tanda de penaltis dramática y conquistaron el título del futbol mexicano.

De esta manera, el equipo de Antonio Mohamed ganó el bicampeonato de la Liga MX y se unió a los Pumas, al León, al Atlas y al América como los únicos equipos en conseguirlo.

Ahora, el conjunto escarlata tendrá que defender su corona de monarca en el Clausura 2026 y buscar el tricampeonato para alcanzar a las Águilas como los únicos en la era de los torneos cortos.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Tijuana vs América

Fecha: Viernes 9 de enero

Hora: 21:00

Estadio: Caliente

Transmisión: FOX

Atlas vs Puebla

Fecha: Viernes 9 de enero

Hora: 21:00

Estadio: Jalisco

Transmisión: TUDN/ViX

Mazatlán FC vs FC Juárez

Fecha: Viernes 9 de enero

Hora: 21:00

Estadio: El Encanto

Transmisión: TV Azteca y FOX

Chivas vs Pachuca

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 17:00

Estadio: Akron

Transmisión: Prime Video

León vs Cruz Azul

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 19:00

Estadio: León

Transmisión: FOX

Santos vs Necaxa

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 19:00

Estadio: Nuevo Corona

Transmisión: TUDN y ViX

Monterrey vs Toluca

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 21:00

Estadio: BBVA

Transmisión: TUDN y ViX

Pumas vs Querétaro

Fecha: Domingo 11 de enero

Hora: 12:00

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN y ViX

Atlético San Luis vs Tigres

Fecha: Domingo 11 de enero

Hora: 19:00

Estadio: Alfonso Lastras Ramírez

Transmisión: ESPN y Disney+

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF