Este domingo, Barcelona logró tomar el control del partido contra Villarreal en el partido correspondiente a la Jornada 17 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de la Cerámica . Aquí los detalles del encuentro.

Barcelona se llevó los tres puntos de la Cerámica gracias a los goles de Raphinha, de penalti, y Lamine Yamal en un partido en el que los locales no supieron aprovechar sus grandes ocasiones y jugaron en inferioridad numérica desde el minuto 39'.

En la primera parte, tuvo lugar un penalti a los 12' minutos, anularon un gol en propia meta de Koundé y Renato Veiga fue expulsado por una entrada a Lamine.

En la segunda, el Barcelona sentenció el partido en el minuto 63' para seguir más líder de LaLiga, pero también perdió a Koundé por lesión.

Más detalles del encuentro

El Villarreal salió con ganas, atrevido, y tuvo sus ocasiones en los primeros 10' minutos con Pepe y Ayoze. La presión adelantada que planteó Marcelino estaba surgiendo efecto: incomodaba la construcción del Barcelona, robaba el balón en campo rival y finalizaba jugadas.

En un error en la salida de balón del equipo culé, el Villarreal recuperó, pero Ayoze envió el balón fuera. A los locales les faltaba el acierto que sí tuvo Raphinha para forzar el penalti ante Santi Comesaña. Tras una recuperación de los de Hansi Flick, el brasileño se metió en el área y Comesaña metió la pierna. Alberola Rojas no tuvo dudas y pitó un penalti que el brasileño convirtió engañando a Luiz Júnior para poner el 0-1.

Sin embargo, el Villarreal no se desmotivó y siguió con el plan. Buchanan tuvo dos ocasiones que se marcharon desviadas y Raphinha se quedó a centímetros de poner el segundo. El delantero del Barcelona lanzó un misil desde fuera del área que se marchó directo a la escuadra.

El fuera de juego estaba penalizando al Villarreal y, después de varias jugadas que quedaron invalidadas, en el minuto 19', Koundé metió en propia meta un centro de Cardona, pero el lateral izquierdo estaba adelantado cuando puso el centro y el gol no subió al marcador. Un larguero de Pepe también quedó invalidado.

El Villarreal no aprovechaba ni sus aciertos ni los errores del rival. Buchanan se quedó cerca de penalizar una mala cesión de Balde a Joan García, pero el balón se marchó por centímetros de la portería ante la desesperación de Marcelino. El Barcelona, pese a todo, estaba cómodo.

Villarreal quedó con un jugador menos en el minuto 39' después de la expulsión directa de Renato Veiga por una entrada a Lamine Yamal . Tras el descanso, el partido siguió con un ritmo alto, pero la intensidad fue bajando por parte de los locales.

El Barcelona aprovechó su superioridad numérica para hundir al Villarreal en su área con un latigazo de Lamine en la primera jugada que atajó Luiz Júnior y el guardameta salvó otra de Fermín para mantener la distancia mínima.

Tras una jugada llena de rebotes, tiros y rechaces de la defensa amarilla, Lamine Yamal se erigió en el área para marcar el 0-2 con un disparo ajustado al palo.

El Barcelona finaliza el año con 46 puntos, a cuatro de distancia con el Real Madrid, mientras que el Villarreal no pudo evitar la primera derrota del curso en casa y pasará estas Navidades en el cuarto puesto con 35 unidades.

Te recomendamos: Los canales y plataformas donde podrás ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF