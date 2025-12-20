Finalmente, la incertidumbre llegó a su fin. Tras varios días de rumores en torno a su arribo, Juninho Vieira fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de los Pumas.

Mediante sus plataformas digitales, el Club Universidad Nacional informó que el delantero brasileño se integra al plantel y se convierte en la segunda incorporación de cara al torneo Clausura 2026.

El futbolista originario de Minas Gerais arriba a la escuadra universitaria procedente del Flamengo. Su anuncio se había retrasado debido a que el conjunto carioca se encontraba disputando la Copa Intercontinental de la FIFA, lo que impedía hacer oficial su salida.

No obstante, luego de la derrota del “Mengão” frente al Paris Saint-Germain, el extremo pudo concretar su traspaso al conjunto mexicano.

De esta forma, Juninho Vieira se suma a César Garza como los refuerzos de los Pumas para el próximo certamen de la Liga MX.

Cabe destacar que el brasileño puede desempeñarse tanto como delantero centro como por las bandas, lo que le brinda a Efraín Juárez distintas alternativas para su planteamiento táctico.

El atacante cumplió recientemente 29 años y cuenta con una trayectoria profesional de una década, tras haber debutado en 2015.

A lo largo de su carrera ha militado en diez equipos: Athletico Paranaense, Portimonense, Brasil Pelotas, Novorizontino, Figueirense, Vila Nova, Estoril, Chaves, Qarabag y Flamengo.

En su palmarés figuran siete títulos, entre los que sobresalen los obtenidos con el club brasileño, como la Copa Libertadores, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger.

Con su último equipo disputó 33 encuentros y anotó cuatro goles desde su llegada en enero de 2025.

Asimismo, los Pumas difundieron las primeras imágenes del nuevo refuerzo en las instalaciones de La Cantera, además de un video que captó su presentación en el entorno auriazul.

Juninho Vieira firmó su contrato acompañado por el presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González, y el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho.

“Bienvenido a tu nueva casa, Juninho”, expresó la directiva universitaria en redes sociales para darle la bienvenida oficial.

SV