El pasado sábado, Eagles vencieron 18-29 a los Commanders, con lo que amarraron el título de la división Este de la Conferencia Nacional y clasificarse a los playoffs de la National Football League (NFL) . La actividad en la liga de Estados Unidos continúa por el Trofeo Vince Lombardi este domingo en la Semana 16. Te comaprtimos los detalles de las transmisiones y horarios de los 12 enfrentamientos que se jugarán este 21 de diciembre.

Rumbo a la postemporada, los equipos que ya se encuentran clasificados a los playoffs son los Broncos de Denver, los Rams de Los Ángeles, los Seahawks de Seattle y las Eagles de Philadelphia, mismas que impidieron el tricampeonato de los Chiefs de Kansas City y levantaron el Vince Lombardi en el pasado Super Bowl LIX.

La Sunday Night Football tendrá a los Ravens de Baltimore, quienes recibirán a los Patriots de New England bajo la noche del M&T Bank Stadium en Baltimore, Estados Unidos. Si bien la agenda cerrará con este encuentro, estos son los horarios y canales de transmisión para ver toda la jornada dominical.

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Semana 16 de la NFL?

New Orleans Saints vs New York Jets | 12:00 horas | Transmisión por la señal de DAZN.

| 12:00 horas | Dallas Cowboys vs Los Angeles Chargers | 12:00 horas) | Transmisión por la señal de DAZN, Canal 5 y ViX Premium.

| 12:00 horas) | New York Giants vs Minnesota Vikings | 12:00 horas | Transmisión por la señal de DAZN.

| 12:00 horas | Miami Dolphins vs Cincinnati Bengals | 12:00 horas | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports 2.

| 12:00 horas | Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers | 12:00 horas | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports.

| 12:00 horas | Cleveland Browns vs Buffalo Bills | 12:00 horas | Transmisión por la señal de DAZN.

| 12:00 horas | Tennessee Titans vs Kansas City Chiefs | 12:00 horas | Transmisión por la señal de DAZN.

| 12:00 horas | Denver Broncos vs Jacksonville Jaguars | 15:05 horas | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports.

| 15:05 horas | Arizona Cardinals vs Atlanta Falcons | 15:05 horas | Transmisión por la señal de DAZN.

| 15:05 horas | Detroit Lions vs Pittsburgh Steelers | 15:25 horas | Transmisión por la señal de DAZN, Canal 5 y ViX Premium.

| 15:25 horas | Houston Texans vs Las Vegas Raiders | 15:25 horas | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports 2.

| 15:25 horas | Baltimore Ravens vs New England Patriots | 19:20 horas | Transmisión por la señal de DAZN, ESPN y Disney+ Premium.

