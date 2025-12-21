El pasado sábado, Eagles vencieron 18-29 a los Commanders, con lo que amarraron el título de la división Este de la Conferencia Nacional y clasificarse a los playoffs de la National Football League (NFL). La actividad en la liga de Estados Unidos continúa por el Trofeo Vince Lombardi este domingo en la Semana 16. Te comaprtimos los detalles de las transmisiones y horarios de los 12 enfrentamientos que se jugarán este 21 de diciembre.Rumbo a la postemporada, los equipos que ya se encuentran clasificados a los playoffs son los Broncos de Denver, los Rams de Los Ángeles, los Seahawks de Seattle y las Eagles de Philadelphia, mismas que impidieron el tricampeonato de los Chiefs de Kansas City y levantaron el Vince Lombardi en el pasado Super Bowl LIX.La Sunday Night Football tendrá a los Ravens de Baltimore, quienes recibirán a los Patriots de New England bajo la noche del M&T Bank Stadium en Baltimore, Estados Unidos. Si bien la agenda cerrará con este encuentro, estos son los horarios y canales de transmisión para ver toda la jornada dominical.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF