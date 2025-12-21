Domingo, 21 de Diciembre 2025

Deportes | NFL

Deportes | NFL

Domingo de NFL; revisa horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Semana 16

Te compartimos todos los detalles de las transmisiones y horarios de los partidos que se jugarán este domingo en la NFL

Por: SUN .

Este domingo se vivirá la Semana 16 en la NFL. ¡No te la pierdas EN VIVO! EFE / ARCHIVO

El pasado sábado, Eagles vencieron 18-29 a los Commanders, con lo que amarraron el título de la división Este de la Conferencia Nacional y clasificarse a los playoffs de la National Football League (NFL). La actividad en la liga de Estados Unidos continúa por el Trofeo Vince Lombardi este domingo en la Semana 16. Te comaprtimos los detalles de las transmisiones y horarios de los 12 enfrentamientos que se jugarán este 21 de diciembre.

Rumbo a la postemporada, los equipos que ya se encuentran clasificados a los playoffs son los Broncos de Denver, los Rams de Los Ángeles, los Seahawks de Seattle y las Eagles de Philadelphia, mismas que impidieron el tricampeonato de los Chiefs de Kansas City y levantaron el Vince Lombardi en el pasado Super Bowl LIX.

La Sunday Night Football tendrá a los Ravens de Baltimore, quienes recibirán a los Patriots de New England bajo la noche del M&T Bank Stadium en Baltimore, Estados Unidos. Si bien la agenda cerrará con este encuentro, estos son los horarios y canales de transmisión para ver toda la jornada dominical.

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Semana 16 de la NFL?

  • New Orleans Saints vs New York Jets | 12:00 horas | Transmisión por la señal de DAZN.
  • Dallas Cowboys vs Los Angeles Chargers | 12:00 horas) | Transmisión por la señal de DAZN, Canal 5 y ViX Premium.
  • New York Giants vs Minnesota Vikings | 12:00 horas | Transmisión por la señal de DAZN.
  • Miami Dolphins vs Cincinnati Bengals | 12:00 horas | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports 2.
  • Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers | 12:00 horas | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports.
  • Cleveland Browns vs Buffalo Bills | 12:00 horas | Transmisión por la señal de DAZN.
  • Tennessee Titans vs Kansas City Chiefs | 12:00 horas | Transmisión por la señal de DAZN.
  • Denver Broncos vs Jacksonville Jaguars | 15:05 horas | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports.
  • Arizona Cardinals vs Atlanta Falcons | 15:05 horas | Transmisión por la señal de DAZN.
  • Detroit Lions vs Pittsburgh Steelers | 15:25 horas | Transmisión por la señal de DAZN, Canal 5 y ViX Premium.
  • Houston Texans vs Las Vegas Raiders | 15:25 horas | Transmisión por la señal de DAZN, Amazon Prime Video y FOX Sports 2.
  • Baltimore Ravens vs New England Patriots | 19:20 horas | Transmisión por la señal de DAZN, ESPN y Disney+ Premium.





