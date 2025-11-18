El pasado domingo en el tercer duelo entre Charros de Jalisco y Tucson Baseball Team, Jared Serna se metió a los libros de historia de la Liga Mexicana del Pacífico tras imponer un nuevo récord de más triples conectados en una misma temporada al llegar a nueve en 29 juegos disputados.Previamente, Serna había estado empatado con más batazos de tres estaciones con Wellington Dotel (Águilas, Temp. 2015-2016) y a Leo Heras (Yaquis, Temp. 2016-2017, sin embargo, el joven de 23 años consiguió establecer una nueva marca en solitario. En entrevista con EL INFORMADOR, habló sobre este importante logro en su carrera y qué significa para él. “Este récord, de verdad, yo no lo veía venir. Cuando empecé a pegar uno, dos, tres, cuatro triples, ni siquiera sabía que estaba cerca de algún récord. Fue Fausto Daniel, el comentarista, quien me comentó que estaba cerca de empatar el récord con ocho triples. Fue ahí cuando empecé a seguir haciendo mi trabajo, bateando normal y sin impresión alguna. Obviamente, confiando en mis piernas, agarrando y buscando las tres bases, y en verdad me siento muy feliz".“El noveno triple, cuando conecté el batazo, me vi beneficiado por las condiciones del clima, pues el viento estaba un poquito a favor de nosotros. Cuando volteó a ver al fielder Agustín Ruiz que estaba teniendo un poquito de problemas con el fly, yo corrí, corrí y corrí hasta llegar al triple. El coach de tercera base estaba haciéndome señas para que me fuera hasta home, pero dije, "no, no, vamos por ese triple.” Llegué barrido, sonriendo y disfrutando del triple, de ese logro, porque es algo grandísimo en mi carrera”, confesó Serna.El “chico maravilla” estará con la novena jalisciense hasta principios de diciembre ya que, posteriormente, iniciará su preparación para tratar de cumplir con su objetivo personal de debutar en las Grandes Ligas. Pero antes, buscará seguir aportando en Charros para acercarlo al bicampeonato.“Pienso jugar hasta el 1 de diciembre con Charros de Jalisco y, en este tiempo que me queda, mi meta es aportar lo mejor de mí y apoyar al equipo en todo momento, así estemos abajo o arriba y siempre buscando el campeonato. En lo que respecta a mis objetivos personales, continuaré preparándome para el 2026 para poder llegar a jugar en Grandes Ligas”, finalizó el pelotero.SV