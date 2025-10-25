Zapopan vibró con una nueva demostración de poderío beisbolero. Los Charros de Jalisco desataron una ofensiva explosiva para imponerse 12-6 a los Jaguares de Nayarit en el Estadio Panamericano, asegurando así la serie y confirmando por qué son los vigentes campeones de la Liga Mexicana del Pacífico.

La noche tuvo aroma a maderos encendidos. Desde el primer episodio, los tapatíos marcaron territorio con un imparable productor de Mateo Gil, y en la segunda entrada el diamante se convirtió en una fiesta: Carlos Mendívil conectó un doblete remolcador y, acto seguido, el boricua Bligh Madris descargó todo su poder con un jonrón de tres carreras que encendió al graderío y puso la pizarra 5-0. Fue el primero de tres hits para Madris, quien se erigió como la gran figura del encuentro al producir cuatro carreras y firmar el hit número siete mil en la historia de los Charros dentro del circuito invernal.

En la lomita, Luis Payán tuvo una salida sólida, lanzando cuatro entradas en blanco con apenas dos imparables y ocho ponches, dejando el juego encaminado antes de ceder la estafeta al relevo. Axel Muñoz (1-1) se apuntó la victoria tras 2.2 innings de trabajo, mientras que Érick Rodríguez (0-1) cargó con la derrota por los Jaguares.

Nayarit intentó reaccionar con par de anotaciones en la sexta y otra en la octava, pero la ofensiva jalisciense fue un tren sin freno. En la sexta, Edwin Díaz y Julián Ornelas ampliaron la ventaja con batazos oportunos, mientras que Christian Morales y José Aguilar pusieron la estocada final en los capítulos siguientes.

Con esta victoria, los Charros mejoraron su marca a 6-4, confirmando su buen momento y su capacidad para castigar cualquier pitcheo rival. Los Jaguares, con récord de 5-5, pagaron caro sus titubeos defensivos y su picheo inconsistente.

La serie cerrará este domingo en el Panamericano, donde Ronald Medrano y Faustino Carrera subirán al montículo. Pero pase lo que pase, la historia ya está escrita: los Charros rugieron más fuerte que los Jaguares, y su madero volvió a hablar con autoridad en casa.

SV