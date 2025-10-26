Previo a la finalización del Clásico Tapatío, el defensor de Chivas, Diego Campillo, abandonó el terreno de juego a bordo del carrito de asistencias tras manifestar molestias en el pie izquierdo.

El central no podía apoyar la pierna afectada, por lo que fue atendido por el cuerpo médico y trasladado para realizarse estudios, los cuales confirmaron una fractura en el quinto metatarsiano.

De acuerdo con fuentes cercanas a EL INFORMADOR, el defensor de 24 años se perderá el resto del torneo, ya que será sometido a cirugía en los próximos días, representando una baja sensible para Gabriel Milito y su cuerpo técnico.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador del Rebaño reconoció que la lesión de Campillo “no tenía buena pinta” y anticipó que, en caso de confirmarse su gravedad, el jugador podría despedirse del campeonato.

“Tenía un fuerte dolor en el pie, no tiene buena pinta. Ojalá me equivoque, pero por lo que me comentaron, parece complicado. Hay que realizar estudios para confirmar si la lesión es tan compleja como parece o, con suerte, resulta algo más leve. En este momento, sólo puedo decir que debemos evaluarlo”, expresó Milito.

Hasta el momento, el club rojiblanco no ha emitido un parte médico oficial sobre el zaguero. Se espera que el jugador sea evaluado nuevamente este lunes, para posteriormente ser intervenido quirúrgicamente e iniciar su proceso de rehabilitación lo antes posible.

