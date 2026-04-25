Charros de Jalisco deja ir el triunfo ante Durango

Caliente de Durango protagonizó una remontada en el Estadio Panamericano, luego de imponerse 6-8 a los Charros de Jalisco en el segundo juego de la serie, resultado con el que empataron el enfrentamiento y dejaron todo en suspenso para el tercer duelo definitivo.

El conjunto jalisciense comenzó con un aparente control durante la primera mitad del juego . En la cuarta entrada, Mateo Gil abrió la pizarra con un doblete que le permitió a Willie Calhoun llegar a tierra prometida. Más adelante, Josh Fuentes y Billy Hamilton se encargaron de ampliar la ventaja al producir dos anotaciones más, colocando el juego 3-0 y dando confianza a los locales.

Desde la lomita, Luis Iván “Shocker” Rodríguez mantuvo a raya a la ofensiva visitante con unos sólidos disparos en las primeras entradas. Sin embargo, su dominio se desmoronó en el arranque de la sexta, cuando presentó problemas en el control de sus lanzamientos, lo que le concedió a Durango acercarse peligrosamente con un rally de tres carreras.

Charros intentó responder de inmediato en la parte baja de ese episodio gracias a un jonrón solitario de Allen Córdoba, pero la ofensiva de Durango no bajó el ritmo . Víctor Márquez y Jonathan Villar conectaron imparables productores ante los envíos de Daniel Federman, logrando darle la vuelta al marcador.

Córdoba volvió a aparecer con un imparable que impulsó a Hamilton para mantener con vida a los tapatíos, pero el golpe definitivo llegó con Cole Percival en la loma y Juan Uriarte conectando un cuadrangular de dos rayitas que terminó por inclinar la balanza a favor de la visita.

Aunque Hamilton aún fabricó una carrera más con doblete, ya no fue suficiente para evitar la derrota. Este domingo 26 de abril a las 17:00 horas se disputará el tercer y definitivo juego de la serie en el inmueble de Zapopan.

SV