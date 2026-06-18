Charros de Jalisco cierran su calendario interzona frente a los Guerreros

Luego de perder las dos series contra los Diablos Rojos del México y evitar la barrida al ganar dos juegos frente a los escarlatas, los Charros de Jalisco encararán la última confrontación de interzona del rol regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2026 cuando este viernes 19 de junio inicien serie contra los Guerreros de Oaxaca en el Estadio Yu’Va a las 19:00 horas.

Los dirigidos por Benjamín Gil no pudieron cumplir la encomienda de sacudirse el dominio de los Diablos Rojos y sufrieron cuatro derrotas en seis juegos que disputaron. Ni en condición de local ni como visitantes lograron hacerse de una serie ante uno de los mejores equipos de la Zona Sur. Sin embargo, pese a los descalabros, Charros se mantiene como segundo lugar del sector norte con récord positivo de 30-24.

Incluso, conservar el subliderato se debió, principalmente, a que la mayoría de los equipos de la Zona Norte fueron superados por las novenas sureñas. Como le sucedió a los Sultanes de Monterrey, quienes marchaban en el tercer puesto, pero tras perder frente a los Tigres de Quintana Roo y Piratas de Campeche, cayeron un sitio.

Mientras que los Acereros de Monclova lograron encadenar resultados positivos para ocupar el lugar de los regios. Asimismo, Toros de Tijuana preservó su estatus de ser el mejor conjunto de toda la LMB al llegar a 36 triunfos e imponer condiciones contra El Águila de Veracruz y los Bravos de León.

Ahora, Jalisco tendrá una nueva oportunidad de cobrar revancha ante una escuadra del sur y, al mismo tiempo, mantenerse en la cima de la clasificación. Los caporales ya se midieron anteriormente a los Guerreros en una serie que terminó con derrota en el Estadio Panamericano, por lo que este enfrentamiento representa una ocasión inmejorable para dejar atrás ese antecedente y retomar la senda del triunfo. Además, buscarán volver a quedarse con una serie, algo que no consiguen desde principios de mayo, cuando superaron a los Rieleros de Aguascalientes.

Serie Charros de Jalisco vs Guerreros de Oaxaca

Estadio Yu’Va

Viernes 19 de junio | 19:00 horas

Sábado 20 de junio | 17:00 horas

Domingo 21 de junio | 17:00 horas

Para saber más

Kyle Garlick se mantiene como el líder de la ofensiva de Charros al registrar el mejor promedio de bateo del equipo con .358, además de ser el cuarto jugador con más carreras remolcadas de toda la LMB con 54.

al registrar el con .358, además de ser el cuarto jugador con más carreras remolcadas de toda la LMB con 54. Kurt Heyer es el cuarto pitcher con mejor efectividad de la LMB con 2.74 y solo ha permitido 17 carreras en 49 entradas de labor.

es el cuarto pitcher con mejor efectividad de la LMB con 2.74 y solo ha permitido 17 carreras en 49 entradas de labor. Guerreros de Oaxaca marchan en el cuarto lugar de la Zona Sur con marca de 30-23.

marchan en el cuarto lugar de la Zona Sur con marca de 30-23. La novena oaxaqueña es la que más jonrones ha tolerado en toda la campaña con 67.

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OB