Charros de Jalisco cierran su calendario interzona frente a los Guerreros

Luego de perder las dos series contra los Diablos Rojos del México y evitar la barrida al ganar dos juegos frente a los escarlatas, los Charros de Jalisco encararán la última confrontación de interzona del rol regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2026 cuando este viernes 19 de junio inicien serie contra los Guerreros de Oaxaca en el Estadio Yu’Va a las 19:00 horas.Los dirigidos por Benjamín Gil no pudieron cumplir la encomienda de sacudirse el dominio de los Diablos Rojos y sufrieron cuatro derrotas en seis juegos que disputaron. Ni en condición de local ni como visitantes lograron hacerse de una serie ante uno de los mejores equipos de la Zona Sur. Sin embargo, pese a los descalabros, Charros se mantiene como segundo lugar del sector norte con récord positivo de 30-24.Incluso, conservar el subliderato se debió, principalmente, a que la mayoría de los equipos de la Zona Norte fueron superados por las novenas sureñas. Como le sucedió a los Sultanes de Monterrey, quienes marchaban en el tercer puesto, pero tras perder frente a los Tigres de Quintana Roo y Piratas de Campeche, cayeron un sitio.Mientras que los Acereros de Monclova lograron encadenar resultados positivos para ocupar el lugar de los regios. Asimismo, Toros de Tijuana preservó su estatus de ser el mejor conjunto de toda la LMB al llegar a 36 triunfos e imponer condiciones contra El Águila de Veracruz y los Bravos de León.Ahora, Jalisco tendrá una nueva oportunidad de cobrar revancha ante una escuadra del sur y, al mismo tiempo, mantenerse en la cima de la clasificación. Los caporales ya se midieron anteriormente a los Guerreros en una serie que terminó con derrota en el Estadio Panamericano, por lo que este enfrentamiento representa una ocasión inmejorable para dejar atrás ese antecedente y retomar la senda del triunfo. Además, buscarán volver a quedarse con una serie, algo que no consiguen desde principios de mayo, cuando superaron a los Rieleros de Aguascalientes.Estadio Yu’Va***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***OB