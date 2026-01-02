Viernes, 02 de Enero 2026

Futbol hoy 2 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. ESPECIAL / CANVA

Este viernes 2 de enero de 2026 sigue la actividad del futbol, con partidos que prometen emociones y goles para disfrutarse desde la televisión o cualquier dispositivo.

Para que no te pierdas a tu equipo, aquí te compartimos los horarios y canales de transmisión. Algunos encuentros se verán en televisión abierta, otros en canales de paga y varios más estarán disponibles en plataformas de streaming, con opciones para todos los aficionados.

Partidos hoy viernes 2 de enero de 2026 – LaLiga EN VIVO

  • Rayo Vallecano vs Getafe | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 2 de enero de 2026 – Serie A EN VIVO

  • Cagliari vs AC Milan | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos hoy viernes 2 de enero de 2026 – Ligue 1 EN VIVO

  • Toulouse vs Lens | 13:45 | FOX One, FOX |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

