Este viernes 2 de enero de 2026 sigue la actividad del futbol, con partidos que prometen emociones y goles para disfrutarse desde la televisión o cualquier dispositivo.

Para que no te pierdas a tu equipo, aquí te compartimos los horarios y canales de transmisión. Algunos encuentros se verán en televisión abierta, otros en canales de paga y varios más estarán disponibles en plataformas de streaming, con opciones para todos los aficionados.

Partidos hoy viernes 2 de enero de 2026 – LaLiga EN VIVO

Rayo Vallecano vs Getafe | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 2 de enero de 2026 – Serie A EN VIVO

Cagliari vs AC Milan | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos hoy viernes 2 de enero de 2026 – Ligue 1 EN VIVO

Toulouse vs Lens | 13:45 | FOX One, FOX |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF