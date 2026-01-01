Arozarena se suma al roster tricolor para el Clásico Mundial 2026

La Selección Mexicana de Béisbol confirmó una de las noticias más esperadas por la afición: Randy Arozarena formará parte del equipo tricolor que disputará el Clásico Mundial de Béisbol 2026, torneo que se celebrará del 5 al 17 de marzo.

Con este anuncio, el combinado nacional refuerza su proyecto rumbo a una nueva edición del certamen internacional, en el que buscará repetir —y superar— la histórica actuación conseguida en 2023.

Arozarena se convirtió en uno de los grandes referentes del representativo mexicano durante el Clásico Mundial de 2023. Su entrega dentro y fuera del diamante, así como su conexión inmediata con la afición, lo transformaron rápidamente en un referente. En el plano deportivo, su desempeño fue sobresaliente: lideró al equipo nacional en bateo, carreras producidas y porcentaje de embasado (OBP), siendo una pieza clave en el avance de México a las instancias finales del torneo.

La confirmación del jardinero se suma a los anuncios previos de Jarren Durán y Alejandro Kirk, quienes también fueron ratificados en días recientes como integrantes del roster tricolor. Con estas incorporaciones, la Selección Mexicana comienza a perfilar una base sólida de jugadores con experiencia en Grandes Ligas, capaces de competir al más alto nivel frente a las potencias del béisbol mundial.

El equipo mexicano será nuevamente comandado por Benjamín Gil, quien ha sido fundamental en la consolidación de un grupo competitivo y con identidad. Bajo su liderazgo, el combinado nacional ha demostrado que puede jugar de tú a tú ante cualquier rival, respaldado por talento, disciplina y una fuerte conexión con la afición.

Con Randy Arozarena de regreso, México no solo suma calidad y poder ofensivo, sino también liderazgo y carisma, elementos que ilusionan a los aficionados de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

YC