Charros de Jalisco cae ante Naranjeros y se empata la serie

El Estadio Fernando Valenzuela fue testigo de un verdadero espectáculo de batazos cuando Charros de Jalisco y Naranjeros se enfrentaron en un duelo lleno de emoción. Pese a la intensa ofensiva de los tapatíos, Hermosillo se llevó la victoria con un apretado marcador de 7-8.

Jalisco sorprendió temprano a los locales y en la primera entrada consiguió la carrera inaugural mediante una jugada de doble robo: Bligh Madris se adueñó de la intermedia y Michel Wielansky llegó hasta el plato.

No obstante, Hermosillo reaccionó de inmediato y sumó dos anotaciones para darle la vuelta al marcador. Con sencillos de Harold Ramírez y Terry Bowens, cruzaron el pentágono José Cardona y el propio Ramírez.

Aun así, los albiazules respondieron pronto y recuperaron la ventaja. Primero, Billy Hamilton impulsó a Connor Hollis con un imparable, y después Michael Wielansky la botó del parque con el “Venado” a bordo, colocando a Charros arriba 4-2.

Sin embargo, en el cierre del tercer episodio, Luis Payán perdió el control, Naranjeros congestionó las bases y Bowens conectó un cuadrangular que puso a su equipo al frente 6-4.

Ya en la parte alta de la octava, con el duelo 8-5 favoreciendo a Hermosillo, Hollis y Dean Nevárez ligaron imparables ante Fernando Salas y ambos anotaron tras un sencillo de Wielansky al jardín derecho, decretando así el 8-7 definitivo.

La serie entre Jalisco y Hermosillo concluirá el día de mañana en el Estadio Fernando Valenzuela. El juego iniciará a las 18:00 horas, tiempo del centro, con Luis Ángel Rodríguez y Wilmer Ríos anunciados como los abridores.

SV