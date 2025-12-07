¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Celta de Vigo?

El Real Madrid regresa 37 días después al estadio Santiago Bernabéu, tras perder el liderato de LaLiga EA Sports lejos de casa con tres empates consecutivos y protagonizar una reacción esperada en San Mamés, que debe confirmar ante un Celta de Vigo inmerso en dudas.

El exitoso partido de la NFL en el Bernabéu condicionó un calendario que provocó un hecho inédito, que el Real Madrid disputase hasta seis partidos seguidos de visitante. A la derrota europea de Liverpool le sumó las dudas surgidas tras empatar contra Rayo, Elche y Girona. Al paso dado en Grecia, ante Olympiacos, le faltaba una reacción en LaLiga y lo logró en San Mamés.

Con pleno de triunfos madridistas en seis jornadas disputadas de local, dos menos que el Barcelona, al Santiago Bernabéu llega uno de los equipos que saca más puntos de visitante que de local. Aunque el Celta viaja con dudas en su juego, después de ofrecer una pobre imagen en sus últimos tres partidos: Ludogorets en Liga Europa, Espanyol en LaLiga y Sant Andreu en la Copa del Rey.

La buena noticia con la que cuenta Xabi Alonso es el buen estado de Eduardo Camavinga para sostener un centro del campo (junto a Tchouaméni, Fede Valverde y Bellingham) que, al fin, dio el equilibrio que necesitaba el Real Madrid.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Celta de Vigo?

Canal: Sky Sports

Horario: 14:00 hrs.

