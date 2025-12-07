Carlos Ortiz se mantiene en el segundo lugar en el Abierto de Australia

El mexicano Carlos Ortiz, igualado con el surcoreano Si Woo Kim y el australiano Cam Smith, ocupa la segunda posición del Abierto de Australia, quedándose a solo dos golpes del líder, el danés Rasmus Neergard-Petersen. La pelea por la cima se mantiene abierta, especialmente porque el torneo ha mostrado condiciones cambiantes de viento y greenes más exigentes en Royal Melbourne, factores que podrían alterar el desenlace en la jornada final.

Ortiz, de 34 años, entregó una tarjeta de 66 golpes (-5) luego de un ‘eagle’ en el hoyo 3 y tres ‘birdies’ en los hoyos 10, 14 y 17 para llegar a 201 impactos (-14). Su consistencia durante la semana lo mantiene como uno de los principales aspirantes al título, impulsado por un juego sólido desde el tee y un putt especialmente fino.

El otro representante mexicano, Abraham Ancer, mostró una notable mejoría en la tercera ronda: pasó del lugar 28 al 18 tras firmar una tarjeta de 67 golpes para llegar a 207 impactos (-4). Sus ajustes en el juego corto le permitieron recortar distancias y escalar posiciones. Se ubica ahora a un golpe del norirlandés Rory McIlroy, máxima figura del certamen, quien ha tenido una participación irregular y marcha en el puesto 24 con 208 golpes (-5).

