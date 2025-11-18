Charros de Jalisco cae ante Jaguares de Nayarit en un cerrado duelo de pitcheo

En una noche marcada por el intenso duelo monticular y el esperado regreso de Tirso Ornelas, los Charros de Jalisco no lograron mantener la ventaja tempranera y terminaron cayendo 2-1 ante los Jaguares de Nayarit en el primer juego de la serie disputado en el Estadio Panamericano.

La motivación estaba del lado jalisciense. Tirso Ornelas estaba de regreso con los Charros, luego de haber logrado debutar con los Padres de San Diego en la MLB. La expectación era alta y el jugador no defraudó en su primer turno al bat, ya que con un sencillo produjo la carrera con la que los locales tomaron ventaja en la parte baja de la segunda entrada.

Sin embargo, la ofensiva albiazul se apagó de un momento a otro. A lo largo de cuatro entradas, ningún pelotero de Jalisco volvió a vulnerar la serpentina del lanzador inicial Efrén Delgado, quien pudo bajarse de la lomita después de haber trabajado durante seis innings con registro de tres imparables, una rayita, un pasaporte y tres abanicados.

Del lado jalisciense, el pitcheo también le había complicado la situación a Jaguares, puesto que Manny Bañuelos logró dominar durante cinco rollos a los bateadores vestidos de uniforme gris. No obstante, todo cambió para el sexto episodio.

Cuando parecía que las acciones estaban bajo control, Francisco Acuña conectó un doble que mandó a Carlos Sepúlveda a tierra prometida para empatar la pizarra. La respuesta de Nayarit continuaría con el tercer turno, gracias a que Ricardo Valenzuela también superó los lanzamientos de Bañuelos para conseguir un sencillo que le permitió a Acuña anotar su rayita y que los visitantes le dieran la vuelta.

Para la recta final del encuentro, los relevistas de las dos escuadras logró mantener a raya a los bateadores. Jalisco, más urgido por su desventaja en la pizarra, se tuvo que jugar todo o nada en la última entradas. Con dos outs en contra, Michael Wielansky pudo sacar un elevado que parecía controlable, pero Brandon Villarreal se equivocó en el fildeo y el jugador local pudo llegar hasta segunda base.

Toda la presión cayó sobre el bat de Julián Ornelas, ya que tenía la responsabilidad de poder conectar, al menos, un hit productor para evitar la derrota. Sin embargo, el “Bandido” no descifró el pitcheo de Taylor Lehman y Jalisco se adjudicó su tercera caída como local.

Este miércoles 19 de noviembre el duelo continuará en el diamante de juego zapopano, por lo que los Charros tendrán la oportunidad de evitar perder la serie cuando inicie el segundo encuentro a las 19:30 horas.

