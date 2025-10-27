El zaguero de Chivas, Diego Campillo, quedará fuera de actividad por lo que resta del campeonato tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano al finalizar el Clásico Tapatío frente al Atlas.

El futbolista, formado en las fuerzas básicas del Guadalajara, fue operado con éxito este lunes por la mañana, por lo que iniciará su proceso de rehabilitación. La lesión representa una baja sensible para el técnico Gabriel Milito, quien deberá ajustar su esquema de cara a la fase final del torneo.

A través de un comunicado oficial, la Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informó:

"Durante el Clásico Tapatío del pasado fin de semana, Diego Campillo presentó dolor súbito en el pie izquierdo. Luego de realizarle los estudios de imagen correspondientes, se confirmó una fractura del 5.º metatarsiano, por lo cual se sometió a un procedimiento quirúrgico, el cual resultó exitoso. A partir de mañana hará trabajo de rehabilitación y su regreso a la competencia estará sujeto a evolución."

En el presente torneo, Campillo se había consolidado como uno de los pilares defensivos del Rebaño Sagrado, disputando 15 partidos, 13 de ellos como titular, acumulando 1,145 minutos en el terreno de juego.

¿Qué opciones tiene Milito para cubrir su ausencia?

La principal alternativa es Daniel Aguirre, mediocampista que, bajo la dirección de Milito, ha desempeñado funciones como defensa central gracias a su buena salida con el balón. Aguirre incluso se había afianzado como titular por el costado derecho antes de sufrir una lesión que le hizo perder ese puesto.

Otra posibilidad es mover a José Castillo al sector derecho, posición que ya conoce, y colocar en su lugar a Miguel Tapias como central por izquierda, aprovechando su perfil zurdo.

