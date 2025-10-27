Lando Norris, piloto británico de McLaren, se llevó la victoria en la décima edición del Gran Premio de México, lo que le permite asumir el liderazgo de la lucha por el título por un margen mínimo.

Su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, tuvo una calificación complicada que lo obligó a partir desde la séptima posición, pero logró remontar hasta el quinto puesto, manteniéndose así en la pelea por el campeonato.

Antes del Gran Premio en Ciudad de México, la dupla de McLaren llegaba con una ventaja de 14 puntos a favor de Piastri. Sin embargo, el excelente desempeño de Norris en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde consiguió la pole position y lideró la carrera de principio a fin, le permitió sumar 25 puntos a su cuenta personal.

Con los 10 puntos obtenidos por Piastri al finalizar quinto, la diferencia entre ambos se reduce a un solo punto: Norris suma 357 unidades, mientras que el australiano acumula 356.

Durante la segunda mitad de la carrera de 71 vueltas, Piastri protagonizó una intensa batalla con los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli para alcanzar el quinto lugar, y estuvo muy cerca de superar al Haas de Ollie Bearman, quien entregó una de sus mejores actuaciones. Un Virtual Safety Car, provocado en la última vuelta por el abandono del Williams de Carlos Sainz, impidió que Piastri se adueñara momentáneamente del liderato por apenas una milésima.

El australiano, que venía de algunas actuaciones discretas, demostró que ha recuperado ritmo y confianza para competir al más alto nivel, siempre que su equipo le proporcione un auto competitivo como el de este domingo. Si quiere recuperar la punta del campeonato, Piastri no tiene otra opción que ganar las próximas carreras, con cuatro Grandes Premios por delante: Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dabi, en un torneo que promete decidirse hasta la última vuelta.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos?

X/ @F1.

SV