Después de que finalizara la primera vuelta de la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico, los Charros de Jalisco lograron situarse entre los primeros cinco lugares del standing general, pero se mantienen como el segundo equipo con más carreras permitidas con un promedio de 4.67, solo los supera Tucson Baseball Team con 4.83.

Ante esto, el manejador de la novena jalisciense, Benjamín Gil, aseguró que el tema del pitcheo no es algo que le preocupa, ya que en una plaza como el Estadio Panamericano es normal que las pizarras resulten más abultadas y que su principal enfoque es ganar los encuentros para seguir en la pelea del campeonato.

“A mí no me preocupa, la verdad. Y es que, dependiendo de las plazas va a variar el resultado. Por ejemplo, en Mazatlán los resultados son más reducidos, acá en Guadalajara van a ser más abultados, en Mexicali o Hermosillo nomás llega el frío y es más difícil anotar carreras porque la bola vuela menos y es menos cómodo para el bateador, entonces es parte del juego.”

“Nosotros como ya lo entendemos, no nos debe de preocupar y si le preocupa algunas personas, pues eso es muy bronca de ellos. Aquí se van a notar un poquito más de carreras que en otros estadios y ya estamos acostumbrados a ello, entonces nos enfocamos en simple y sencillamente ganar los partidos”, señaló Gil.

Respecto al funcionamiento del equipo en esta primera vuelta, fue sincero al decir que no está conforme en cómo la cerraron. Sin embargo, dijo que el trabajo diario los llevará a cumplir con el objetivo de mejorar.

“En cuanto al standing, estamos donde creemos que deberíamos estar. Tal vez no exactamente con el liderato, pero sí en los primeros lugares. A mí no me ha gustado como hemos jugado en gira, especialmente en Obregón y Culiacán, hicimos algunas cosas bien, pero no las suficiente para haber ganado, al menos, un partido, y nos fuimos barridos. Pero, nada que reclamar a nuestro equipo, nomás es aprender de las cosas que no hicimos bien en esas series para que no vuelva a suceder y ese es trabajo de todos los días.”

Por último, también habló sobre cómo controla un vestidor que está repleto de talento, sobre todo, con la llegada de Tirso Ornelas, puesto que Jalisco tiene en su roster importantes peloteros.

“Tener tanto talento en el bat y competitividad dentro del equipo es sano. La pelea de egos no la voy a permitir porque estamos tratando de pelear por un campeonato y ese no se consigue solo por lo que quiere un jugador o dos. Entonces, los egos no son aceptables en mi equipo”, finalizó el ‘Matador’.

