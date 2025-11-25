Martes, 25 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 25 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol este martes 25 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy martes 25 de noviembre de 2025 – Champions League EN VIVO

  • Ajax vs Benfica | 11:45 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Galatasaray vs Saint-Gilloise | 11:45 horas | Caliente TV, FOX |
  • Napoli vs Qarabag FK | 14:00 horas | HBO MAX |
  • Manchester City vs Bayer Leverkusen | 14:00 horas | Caliente TV |
  • Chelsea vs FC Barcelona | 14:00 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Borussia Dortmund vs Villarreal | 14:00 horas | Caliente TV |
  • O. Marseille vs Newcastle | 14:00 horas | HBO MAX, Space |
  • Slavia Praha vs Athletic Club | 14:00 horas | Caliente TV, FOX |
  • Bodø/Glimt vs Juventus | 14:00 horas | HBO MAX |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

