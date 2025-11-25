Martes, 25 de Noviembre 2025

Liga MX: Estos árbitros pitarán la ida de los cuartos de final

La Comisión de Árbitros informó de los encargados de impartir justicia en los primeros juegos de la liguilla

Por: El Informador

Jesús Rafael López Valle pitará el Monterrey vs. América. IMAGO7/A. Hernández

Los cuartos de final de ida del Apertura 2025 están listos para llevarse a cabo, ya que se confirmaron a los silbantes para cada uno de los duelos de la fiesta grande de la Liga MX que se estarán jugando este miércoles y jueves.

El domingo, los Bravos de Juárez se convirtieron en el último equipo en sellar su pase a la liguilla del futbol mexicano, luego de imponerse 2-1 a los "Tuzos" del Pachuca en el play-in.

Una vez sellado este pase, se pudo conocer las llaves completas de los cuartos de final. Toluca jugará frente a Juárez; Tigres chocará contra los Xolos de Tijuana, Cruz Azul enfrentará a Chivas y Rayados a "Las Águilas" del América.

Ya con los duelos confirmados, solamente faltaba conocer a los silbantes encargados de impartir justicia, algo que ya dio a conocer la Comisión de Árbitros para los duelos de ida.

Árbitros designados para los cuartos de final de la Liga MX

FC Juárez vs Toluca

  • Estadio: Olímpico Benito Juárez.
  • Árbitro Central: Maximiliano Quintero Hernández
  • Árbitro Asistente 1: Jessica Fernanda Morales Morales
  • Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
  • Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade
  • Quinto Árbitro: Jaime Adrián Villasana Carrasco
  • Árbitro VAR: Ismael Rosario López Peñuelas
  • Árbitro VAR Asistente: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

Rayados vs América

  • Estadio: BBVA.
  • Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle
  • Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
  • Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila
  • Cuarto Árbitro: Salvador Pérez Villalobos
  • •Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina
  • Árbitro VAR: Adonai Escobedo González
  • Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Xolos vs Tigres

  • Estadio: Caliente.
  • Árbitro Central: Vicente Jassiel Reynoso Arce
  • Árbitro Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
  • Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Mendez
  • Cuarto Árbitro: Jorge Abraham Camacho Peregrina
  • Quinto Árbitro: Enedina Caudillo Gámez
  • Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo
  • Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Chivas vs Cruz Azul 

  • Estadio: Akron.
  • Árbitro Central: Guillermo Pacheco Larios
  • Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez
  • Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez
  • Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez
  • Quinto Árbitro: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
  • Árbitro VAR: Diana Stephania Pérez Borja
  • Árbitro VAR Asistente: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
     

