Charros de Jalisco asegura la serie ante Tucson con ofensiva demoledora

Los Charros de Jalisco aseguraron la serie frente al Tucson Baseball Team gracias a una poderosa exhibición ofensiva que les permitió imponerse con una pizarra contundente de 3-11. El ataque jalisciense explotó en el momento clave del encuentro, cuando un rally de siete carreras en la sexta entrada inclinó definitivamente la balanza a su favor.

La novena de Benjamin Gil tuvo que remar contracorriente luego de que Tucson sorprendiera los lanzamientos de Alemao Hernández en la parte alta de la segunda entrada. Con un elevado de out, Aldo Núñez impulsó a Gaige Howard a tierra prometida; instantes más tarde, Marcos Valenzuela conectó un sencillo productor que le permitió a Francisco Pérez duplicar la ventaja para el conjunto visitante.

Con la obligación de reaccionar, Charros se puso a una del empate gracias a que Reynaldo Rodríguez elevó la pelota para que Mateo Gil pudiera llegar el plato, pero Jalisco no pudo descifrar el pitcheo de Austin Warner, por lo que a lo largo de tres innings tuvo que ser paciente y esperar el momento adecuado para volver a atacar.

Warner se bajó de la lomita después de cuatro entradas completas de labor en los que toleró tres imparables, una rayita, tres pasaportes y ponchó a tres caporales jalisciense. Pero, para mala fortuna de Tucson, sus relevistas presentaron flojos lanzamientos que supo aprovechar el equipo local.

La sexta entrada fue determinante para Charros. Un rally de siete carreras le permitió sentenciar el juego a su favor. Todo comenzó con Julián Ornelas pegando un doble que le concedió a Gil anotar su segunda rayita del compromiso. Después vino el cátcher Francisco Córdoba con un certero batazo que llevó a Ornelas y a Luis Martínez a ampliar la ventaja.

Billy Hamilton tuvo la dicha de producir luego de batear un sencillo que aprovechó Córdoba para tocar el plato. Pero, lo que coronó la entrada fructífera fue un jonrón de Bligh Madris que llevó a dos hombres a bordo para imponer una superioridad muy difícil de alcanzar.

En la recta final, con Adrián Gusman arriba de la lomita, Tucson pudo sumar otra anotación, pero su reacción fue insuficiente. Por su parte, Charros finiquito el compromiso con un cuadrangular de Mateo Gil que trajo consigo dos rayitas extras.

Con este resultado, Jalisco logró asegurar la serie, por lo que este domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas buscará la barrida ante Tucson Baseball Team en el tercer encuentro disputado en el estadio Panamericano.

